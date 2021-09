Novo reforço, Renan Luís chega confiante ao Vitória: 'Sou muito competitivo'

Novo contratado do Vitória, Renan Luís mal chegou e já quer estrear. O lateral esquerdo foi anunciado pelo clube na última quinta-feira (23), e viajou com o elenco para o Paraná, onde o Leão encara o Londrina, neste sábado (25), em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Em sua primeira entrevista como jogador rubro-negro, Renan Luís se colocou à disposição do técnico Wagner Lopes.

"Com certeza, me sinto preparado para enfrentar esse desafio. Estou aqui para isso (...) Aceitei esse desafio porque veio do Vitória, que é um clube grande e busca a permanência na Série B. É um desafio muito grande, creio que o maior da minha carreira. Creio que vai dar tudo certo, a gente vai lutar para que o Vitória permaneça neste ano", afirmou.

Apesar de ter chegado agora, o lateral estava em atividade. Ele disputava a Série C com o Figueirense, clube que defendia desde novembro do ano passado. Na atual temporada, o jogador vestiu a camisa da equipe catarinense em 24 oportunidades, 23 delas como titular. Destas, 14 foram pela terceira divisão nacional.

A última vez que ele entrou em campo foi na sexta-feira (18), quando o alvinegro venceu o Botafogo-SP por 2x1. Rescindiu contrato com o Figueirense para assinar com o Vitória até o final da Série B. Agora, tem a missão de ajudar o time a sair do fim da tabela.

"Sei que a situação é um pouco complicada, mas chego para fazer meu trabalho, executar bem. Espero que dê tudo certo. Acredito que a gente vai lutar em busca do objetivo de fazer com que o Vitória permaneça na Série B", afirmou.

Aos 31 anos, Renan chega para preencher uma lacuna no elenco rubro-negro. Após a saída de Pedrinho, que se transferiu para o Athletico-PR, Roberto passou a ser o único lateral esquerdo à disposição do técnico Wagner Lopes. O novo contratado falou sobre as suas características, e mostrou confiança.

"Sou um atleta muito competitivo, muito guerreiro. Que briga por todas as bolas. Sou um lateral que tem um bom passe e, quando chego na linha de fundo, procuro encontrar o melhor companheiro posicionado, deixar ele na posição de gol", comentou.

"Só estou aqui para fazer meu trabalho. Se eu fizer um pouco do que eu sei, creio que tanto a torcida, a diretoria, todos vão gostar. Chego muito confiante. Já me coloco à disposição do professor Wagner Lopes. Se ele puder contar comigo, estou preparado", completou o jogador.

Renan Luís está à disposição para estrear contra o Londrina, concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O rubro-negro é 17º colocado, com 25 pontos, e a equipe paranaense tem 24, em 18º lugar. O jogo será sábado (25), às 16h, no estádio do Café, em Londrina (PR).