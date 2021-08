Novo técnico do Bahia ganha reforço para montar time na estreia

Depois da derrota para o Grêmio, no último sábado (21), por 2x0, em Porto Alegre, o Bahia mira agora o duelo contra o Fluminense, na próxima segunda-feira (30), às 19h, no Maracanã, para tentar colocar fim na sequência de sete jogos sem vencer pela Série A.

O confronto com os cariocas vai marcar a estreia do técnico argentino Diego Dabove no comando do tricolor. O treinador já sabe que vai ter reforço na lateral esquerda. Desfalque contra o Grêmio por questões contratuais, Juninho Capixaba volta a ficar à disposição no Bahia.

Por sinal, depois do primeiro contato que teve com os atletas antes do jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, Dabove só começará os trabalhos de verdade a partir desta terça-feira (24), quando o grupo do Bahia se reapresenta após ganhar a segunda-feira de folga.

O Esquadrão vive momento delicado na temporada. Além da sequência sem vencer, o time queimou a gordura acumulada no início do Brasileirão e agora está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O tricolor tem 18 pontos enquanto o Grêmio, atual 17º colocado, tem 16.

O Bahia ainda pode perder uma posição hoje caso o Fluminense vença o Atlético-MG, no Rio de Janeiro. O time baiano só não corre risco de terminar a rodada na zona porque o América-MG, que enfrenta o Bragantino, tem apenas três vitórias. Assim, se o Coelho vencer, alcançará o Esquadrão na pontuação, mas continuará atrás na classificação.