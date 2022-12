Novo técnico do Bahia, Renato Paiva chega a Salvador e recebe carinho da torcida

Novo técnico do Bahia, o português Renato Paiva desembarcou em Salvador nesta quarta-feira (7). Paiva era esperado para assinar contrato de dois anos com o clube baiano. Ele foi a primeira contratação anunciada pelo Esquadrão sob a gerência do Grupo City.

Além de Renato Paiva, chegam para a comissão técnica o auxiliar Nuno Presume e o treinador de goleiros Rui Tavares. De acordo com apuração do CORREIO, a equipe de trabalho do treinador deve ter cinco nomes.

Ainda no aeroporto, Renato Paiva teve o primeiro contato com os torcedores e parou para tirar fotos. Ele foi recebido por funcionários do Bahia. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira (12), na Cidade Tricolor.