Novo Terminal da Barroquinha é inaugurado em Salvador

Oito meses após o início das obras, o novo Terminal da Barroquinha foi entregue pela prefeitura nesta segunda-feira (17). Parte do Centro Histórico, o local é uma região de comércio intenso e também de moradias, e foi requalificado. O investimento foi de cerca de R$ 6 milhões, com recursos exclusivos do município.

As intervenções foram realizadas em uma área de quase 10 mil m², e estavam voltadas para a mobilidade de pedestres e ônibus que circulam diariamente na região. O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial do espaço e transmitiu o evento de forma virtual para a imprensa. Ele citou outras obras, como a reforma do Mercado de São Miguel e da Rua Cônego Pereira, como esforços de requalificar a região do Centro Histórico.

(Foto: Betto Jr/Secom PMS)

“Esse terminal tem todo um simbolismo. É um dos locais mais tradicionais de nossa cidade, e dentro desse processo de requalificação do Centro Histórico, com mais de R$ 300 milhões de investimentos e 40 iniciativas, é óbvio que o Terminal da Barroquinha tinha que passar por essa verdadeira transformação”, afirmou.

Os antigos abrigos de ônibus foram redistribuídos e houve intervenções arquitetônicas que reconfiguraram a paisagem urbana do local, como a implantação de paisagismo, rampas acessíveis às travessas que ligam o Largo da Barroquinha à Rua do Paraíso e remodelação das pistas de rolamento.

O canteiro central recebeu gramado, mudas de árvores e plantas ornamentais. Também foram implantados travessia com faixa exclusiva para pedestres, área reservada para estacionamento de ônibus e microônibus, além de iluminação especial em LED.

Há, também, pontos de embarque e desembarque com 14 módulos de abrigos de ônibus que têm sistema modular em estrutura metálica, vidro liso laminado incolor e bancos sem encosto. As obras ainda contemplaram implantação de 16 boxes para ambulantes, instalações administrativas da Secretaria de Mobilidade (Semob), sanitários públicos, pontos de vendas para ambulantes com capacidade para sete estandes e lanchonete, além de estacionamento rotativo para veículos.

Moradores

Uma praça de lazer e esportes com quadra poliesportiva foi construída a pedido dos moradores. No local há também uma área multiuso pavimentada com demarcação de roda de capoeira, academia de ginástica, equipamentos lúdicos para crianças e paraciclo descoberto.

(Foto: Betto Jr/Secom)

Foi implantando um terraço sobre contenção existente, com acesso por escadarias ou pelas arquibancadas. Também há espaço reservado para com quiosque para duas baianas. O novo Terminal da Barroquinha tem áreas abertas, segurança viária, acessibilidade universal, mobiliário urbano, novos abrigos, lixeiras, e ordenamento do comércio informal.

Na ocasião, também foi feita a entrega simbólica dos boxes e quiosques da região aos permissionários, em processo conduzido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), em conjunto com a comunidade, e envolveu também as secretarias de Mobilidade (Semob) e de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).