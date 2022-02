Novo time de David fica no meio da tensão entre Rússia e Ucrânia

A novela foi longa, mas chegou ao fim: David, finalmente, está a caminho do futebol ucraniano. O Vitória e o Metalist acertaram a transferência do jogador, que deixa a Toca do Leão após 11 anos. Ele até já aproveitou para se despedir do rubro-negro, agradecendo o apoio que teve neste início de carreira.

"É com muita alegria que agradeço à torcida do ECV por caminhar ao meu lado e fazer eu chegar onde estou hoje. Tenho certeza que sem cada um de vocês não teria conquistado nenhuma das minhas vitórias. Obrigado Esporte Clube Vitória pelas oportunidades que você me proporcionou e pelas conquistas alcançadas durante esses 11 anos. Me despeço do clube com sentimento de gratidão", escreveu o atacante de 22 anos.

O clima que David encontrará no seu novo lar, porém, deve ser bem diferente de Salvador - e não só pelas temperaturas geladas da Ucrânia. O país vive um ambiente de tensão com a Rússia, e há a até possibilidade de uma guerra entre os países.

Cerca de 100 mil soldados russos estão concentrados ao longo da fronteira, incluindo na cidade de Kharkiv, que é, justamente, a base do Metalist.

Segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Rússia fez a maior movimentação de soldados desde os tempos da Guerra Fria: 30 mil militares russos, com armas modernas, tanques e aeronaves, foram transportados para Belarus. Na sexta-feira (4), soldados da Ucrânia participaram de um treinamento de guerra em uma cidade fantasma perto da usina nuclear de Chernobyl.

A situação está tão tensa que mais de 8.500 soldados norte-americanos foram colocados em alerta para um possível deslocamento para o Leste Europeu, segundo informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, na semana passada. Os temores de uma invasão russa também levaram o governo americano, assim como o do Reino Unido e o da Austrália, a esvaziar parte de suas embaixadas em Kiev, a capital da Ucrânia.

Os moradores de Kharkiv, porém, não parecem estar muito preocupados. Segundo a imprensa internacional, há um certo clima de ansiedade pairando no ar, mas as pessoas continuam levando a vida normalmente. Bares e cafés, por exemplo, seguem lotados.

O futebol ucraniano está parado, mas por outro motivo. Nesta época do ano, há sempre uma pausa no calendário por causa das baixíssimas temperaturas - a média em fevereiro é de -4°C.

Por enquanto, David não deve ter que se preocupar com a tensão no seu novo país. Como a Ucrânia está em dias de frio intenso, o Metalist está passando uma temporada na Turquia, para onde o atacante viajou na sexta-feira (4). Por lá, o clube participa do torneio de exibição Winter Cup 2022, além de fazer partidas amistosas com equipes da Sérvia, Uzbequistão, Romênia e Cazaquistão.

Valores

Detentor de 83% dos direitos econômicos de David, o Vitória receberá do Metalist 990 mil euros (cerca de R$ 6 milhões) à vista. O time ucraniano também pagará, em junho, o valor de 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pelos outros 17% que são divididos da seguinte forma: 7% dos agentes atuais do jogador e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

No negócio, também ficou acertado que o Metalist será dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o rubro-negro fica com 20%, percentual que significa mais receita em caso de uma venda futura.

Além de David, o Leão também já negociou Samuel para o Oita Trinita, do Japão. A venda foi por 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões no câmbio atual) por 51% dos direitos econômicos do jogador.

As transferências, somadas, chegam a aproximadamente R$ 8,6 milhões, o equivalente a dois terços da meta de R$ 13 milhões em vendas de atletas, estipulada na projeção de orçamento do clube. A diretoria havia definido como objetivo alcançar R$ 7 milhões em vendas até fevereiro, valor batido com sobra.

Em entrevista à Rádio Sociedade, o presidente Fábio Mota explicou quais são os planos para utilização do dinheiro. Uma das metas é quitar o débito com Walter Bou e com o Boca Juniors, o que permitirá ao Vitória voltar a registrar novos jogadores. A dívida é de cerca de 500 mil dólares, mesmo valor da venda de Samuel.

“Ideia do dinheiro de David é preservar para, na Série C, ter a folha sempre em dia. Com o dinheiro, a gente paga as folhas quase todas. E a ideia do dinheiro de Samuel é pagar as dívidas atuais que não permitem ao Vitória fazer contratação, como o acordo de Walter Bou. Não temos o dinheiro ainda para pagar”, afirmou o dirigente.