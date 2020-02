Novo titular do Bahia, Anderson renova contrato até o fim do ano

A vitória do Bahia sobre o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, deixou o ambiente mais tranquilo na Cidade Tricolor. O duelo com os paraguaios serviu também para que alguns jogadores aproveitassem as oportunidades.

Se Gregore deixou o campo feliz da vida por ter marcado um golaço - o primeiro com a camisa tricolor -, quem teve ainda mais motivo para sorrir foi o goleiro Anderson.

Titular na vaga de Douglas, que atravessa um mau momento, o goleiro não só ganhou a posição como também renovou contrato com o Bahia. O vínculo entre jogador e clube se encerraria ao final de maio. Agora, Anderson permanecerá no tricolor pelo menos até o final do ano e completará a quinta temporada no clube.

Durante a entrevista coletiva após o triunfo de 3x0 sobre o Nacional, o técnico Roger Machado explicou a troca no gol. "Goleiro é a última barreira do time. Quando ele entra em má fase, aparece muito mais. Jogadores de linha conseguem passar despercebidos no contexto coletivo. Em alguns momentos, a gente precisa preservar o atleta, para que ele se resguarde, reconquiste sua confiança. O que foi passado na conversa é que, também como líder do processo, eu tinha o dever de dar oportunidade ao Anderson, porque ele estava jogando quando eu cheguei, fomos campeões baianos com ele defendendo pênalti. Ele deixou a vaga por hierarquia da posição. Esperou um ano inteiro, estava treinando muito bem. Era justo olhar para o Anderson e dar oportunidade justa para que ele pudesse atuar", detalhou Roger.

Aos 36 anos, Anderson vai ter no Bahia a primeira chance por decisão técnica. Ele já foi titular da meta tricolor em outras oportunidades, mas sempre por causa de lesão ou suspensão de algum companheiro. Ao todo, soma 53 partidas pelo Esquadrão.

O melhor momento do jogador no clube foi na reta final do estadual do ano passado e início do Brasileirão, quando substituiu Douglas, que estava machucado. O goleiro foi um dos heróis do Bahia na final do Campeonato Baiano, em que pegou um pênalti na final contra o Bahia de Feira, na Fonte Nova.

Apesar da confiança em fazer de Anderson o novo titular do gol tricolor, Roger Machado deixa claro que Douglas voltará ao posto quando estiver bem para exercer a função.

"Anderson vai dar sequência, por justiça, mas também salientei que o Douglas... Não preciso ter pudor. Eu disse ao Anderson que estou colocando ele por justiça, por trabalhar bem, por ter nos ajudado a sermos campeões baianos quando Douglas estava machucado. Mas o Douglas é titular. Disse a ele que isso pode durar um, dois, 10, 100 jogos. Mas, quando eu entender que o Douglas deve retomar, vou retomá-lo", revelou Roger.

O próximo desafio do Bahia é sábado (15), quando visita o Ceará, às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.