Novo titular, Gabriel Honório comenta o que o Vitória precisa fazer para melhorar

Um Vitória aguerrido até a última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Foi o que prometeu Gabriel Honório. O meia-atacante ganhou a titularidade no empate sem gols com o ABC, no último domingo (4), e lamentou o tropeço no Barradão.

"A gente buscou do início ao fim o resultado. Quando a gente não consegue o que almeja, a gente fica chateado, indignado, mas serve como motivação do que precisa fazer para buscar os três pontos. Vamos lutar até o final", afirmou.

Gabriel Honório foi escalado na vaga do atacante Luidy e foi uma das armas ofensivas do time contra o ABC, inclusive nas investidas a longa distância, mas não conseguiu colocar a bola na rede. "A gente busca o gol o tempo todo. Contra uma equipe fechada como a do ABC, como veio contra nós, uma das saídas são os chutes de fora da área. Tentei, mas, infelizmente, não saiu o gol".

Ele ainda busca o primeiro gol com a camisa principal do Leão. Gabriel Honório já marcou uma vez, mas foi em partida defendendo a equipe de aspirantes. Apesar de não ter balançado a rede, avaliou como positiva a participação no jogo desde o apito inicial.

"É sempre melhor sair jogando. O cara entrar já no clima do jogo desde o início. Avalio que tentei buscar o gol, com jogadas individuais. Eles vieram com a proposta de se defender. Tivemos que propor o jogo. Erramos bastante também, mas agora é corrigir para não errar tanto na próxima partida", pontuou.

A tendência é que Gabriel Honório seja mantido no time que reencontrará o ABC no sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.