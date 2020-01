Novo vídeo mostra que dois mísseis atingiram avião ucraniano no Irã

(Foto: Reprodução)

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o avião ucraniano derrubado por engano pelo Irã em 8 de janeiro foi atingido por dois mísseis a partir da mesma base militar. Os mísseis foram disparados com um intervalo de 30 segundos entre eles, segundo o The New York Times, que analisou os vídeos.

As imagens circularam em redes sociais e foram ao ar em outros meios de comunicação. O NYT diz que atestou a veracidade delas e que o vídeo veio de uma câmera de segurança.

فيديو جديد يظهر إطلاق صاروخين على #الطائرة_الأوكرانية في #إيران بينهما 30 ثانية pic.twitter.com/mLQzFqU7OP — العربية (@AlArabiya) January 14, 2020

Na queda, morreram todos os 176 ocupantes do avião. Sábado, depois de dias alegando que se tratava de uma queda acidental, o Irã assumiu que os militares do país derrubaram por engano o voo 752, que seguia para Kiev. Segundo as autoridades, houve erro humano na decisão. O presidente Hassan Rouhani classificou o caso de "erro imperdoável".

Amir Ali Hajizadeh, o comandante das forças aeroespaciais do Irã, diz que um operador do sistema de defesa confundiu o avião com um míssil. Em declaração que foi ao ar na TV do país, ele afirma que o operador teve 10 segundos para decidir pelo disparo. Mesmo assim, tentou contatar os superiores, mas houve falha no sistema de comunicação. Assim, ele tomou sozinho uma "má decisão".

Ele diz ainda que a Guarda Revolucionária havia pedido que aviões comerciais não voassem por ali, o que não foi atendido. O comandante disse ainda que desde o dia da queda já sabia que a aeronave havia sido derrubada por um míssil.

Um primeiro vídeo divulgado, que tinha cerca de 20 segundos, mostrava um objeto luminoso subindo rapidamente e tocando o avião. Depois de ser atingido, o avião ainda ficou no ar alguns minutos e fez uma volta, tentando retornar ao aeroporto de Teerã.

Já na quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o país tinha informações de que o avião tinha sido abatido por um míssil de maneira não intencional. Havia muitos cidadães canandenses no voo - eles fariam escala em Kiev antes de seguir para casa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também ventilou a possibilidade. "Estava voando em uma área bastante difícil e alguém do lado de lá pode ter se enganado", afirmou Trump.