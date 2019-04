Novo zagueiro do Vitória está regularizado e pode estrear

Treinando no Vitória desde a semana passada, o zagueiro Everton Sena teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no final da manhã desta quinta-feira (25). O último clube do zagueiro foi o Novorizontino, pelo qual disputou o Campeonato Paulista. É o mesmo time de onde chegou o volante Dudu Vieira.

Agora o técnico Claudio Tencati conta com cinco zagueiros no elenco principal. Além de Everton Sena, já fazem parte do grupo Edcarlos, Victor Ramos, Ramon e Bruno Bispo.

O novo zagueiro é conhecido tanto do treinador, que o comandou no Londrina durante a Série B de 2016, quanto do diretor de futebol Alarcon Pacheco, com quem trabalhou no CRB na última temporada. Everton Sena também jogou no Santa Cruz, onde se profissionalizou e ficou até 2015, no Boa e no Goiás.

Uillian Correia não pertence mais ao Vitória (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória)

Volante rescinde

Longe do Vitória desde junho do ano passado, outro jogador que teve o nome publicado no BID foi o volante Uillian Correia, só que por motivo oposto: ele rescindiu o contrato.

Aos 29 anos, Correia saiu do rubro-negro por empréstimo inicialmente para o Coritiba, onde jogou a Série B de 2018. Nesta temporada foi novamente emprestado, para o Red Bull Brasil, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista.

Próximo de terminar o empréstimo, ele teria que se reapresentar ao Vitória, mas acertou a rescisão com o rubro-negro e fica livre para procurar um novo clube.