Novonor, antiga Odebrecht, avança em reestruturação

Novo norte

A Novonor - antiga Odebrecht - encerrou 2020 com importantes marcos em seu processo de reestruturação, além da mudança do nome e da marca, anunciada em dezembro.

O Plano de Recuperação Judicial foi homologado com aceitação por 93% dos credores. O plano prevê a reestruturação da totalidade das dívidas das dentro de novas condições e prazos. As dívidas com terceiros, que totalizam R$ 49 bilhões, das quais R$ 15 bilhões extraconcursais, possuem carência de três anos. O plano inclui acordo com credores que prevê liquidez de R$ 1 bilhão associado a dividendos cedidos pelos bancos e manutenção de caixa mínimo para a empresa continuar operando. “O grupo conquista a estabilidade no ambiente judicial financeiro e passa a concentrar energia na geração de caixa através dos seus negócios”, revela Marcelo Gentil, responsável por Comunicação e Relações Institucionais da Novonor no Nordeste.



Certificação

Outro marco foi a certificação concedida pelo monitor independente designado pelo Departamento de Justiça dos EUA, que atestou a eficiência do sistema de conformidade implantado na holding e em todos os negócios do Grupo. A Novonor nasce como uma holding de um grupo empresarial com 76 anos de atuação, 25 mil empregados e seis empresas nas áreas de engenharia e construção, mobilidade urbana e rodovias, petróleo e gás, mercado imobiliário, petroquímica e indústria naval. Hoje, 45% dos funcionários do Grupo têm menos de 35 anos de idade.

Automação

A base da distribuidora de combustível Larco em Candeias está mais moderna, confiável e produtiva, com o processo de implementação do que há de mais moderno em sistema de automação industrial. “Todas as informações são apuradas sem intervenção humana, ocasionando uma menor possibilidade de erros e de fraudes”, explica o diretor de operações Márcio Sales. “É um procedimento 100% automatizado com verificação de temperatura, volume e densidade, fatores que impactam a quantificação do combustível e do biocombustível”, afirma. A previsão é que todo o sistema, que demandou um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, esteja devidamente instalado na primeira quinzena de fevereiro de 2021.

Yamana Gold

A a JMC Yamana Gold adicionou R$ 1 milhão para o fundo criado em 2020 pelo Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, que apoia a comunidade no enfrentamento da pandemia da COVID-19. Com isso, a mineradora alcançou a marca de R$ 3,5 milhões desde o início da pandemia do novo coronavírus. Além disso, estão sendo doados mais quatro respiradores para o Hospital Regional de Jacobina, onde a empresa atua na produção de ouro. “A JMC faz parte da cidade e 87% dos nossos colaboradores são jacobinenses, então é muito importante que enfrentemos juntos esse momento desafiador", explica Edvaldo Amaral, Gerente Geral da JMC. A Yamana Gold é uma empresa global de mineração, que emprega mais de 7 mil pessoas.

Mobilidade

A Giross, startup de mobilidade urbano que oferece serviço de transporte de passageiros em motocicletas, se reinventou em 2020 e conseguiu ampliar o faturamento em 500%. Com as recomendações para o isolamento, a empresa se voltou para a atuação com entregas delivery. Desde março do último ano, a Giross fechou parceria com mais de 580 empresas, totalizando cerca de 100 mil entregas.

Novo presidente

A CCR Metrô Bahia anunciou Andre Costa como seu novo presidente. Ele iniciou sua trajetória no grupo em 2004 e já passou por áreas de sistemas, infraestrutura, aeroportos, soluções de receitas e bilhetagem.