Novonor recebe na próxima semana propostas pela Braskem

Propostas chegando

Na próxima semana, o processo de venda da petroquímica Braskem deve avancar um pouco mais. A Novonor, antiga Orebrecht, deve receber até o dia 9 as primeiras propostas neste sentido. O banco americano Morgan Stanley é quem receberá a documentação. A expectativa é grande internamente, ainda que se saiba tratar-se de um processo longo. Recebidas as propostas, a Novonor deverá avaliar, discutir com a Petrobras e definir quais serão as propostas finais. Pelo acordo de acionistas entre a Petrobras e a Odebrecht, a estatal analisa os termos e condições de ofertas recebidas. Fala-se que entre os interessados estão alguns fundos de investimentos, entre os quais o Mubadala, que recentemente adquiriu a Refinaria Landulpho Alves (Rlam), além de outras empresas com forte presença no setor petroquímico.

Saúde em alta

A Qualicorp encerrou o primeiro semestre do ano com um aumento de 6% na sua oferta de planos de saúde na Bahia. Atualmente, a plataforma de produtos da administradora de benefícios em saúde oferece 18 planos de abrangência nacional ou regional no Estado. Atualmente, cinco operadoras parceiras – Bradesco, SulAmérica Saúde, Central Nacional Unimed (CNU), Hapvida e Vitallis – estão no portfólio de produtos da Quali na Bahia. Nestes planos, então alguns dos hospitais mais importantes e de referência no Estado, como Aliança, Santa Izabel, Hospital da Bahia, além de laboratórios de análise clínica como Leme, Lacheck, Spalazanni e DNA. Segundo dados de abril de 2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), atualmente existem mais de 1,5 milhão de beneficiários de planos de saúde na Bahia, o que representa 14% da população local. Hoje a Qualicorp possui, em sua estratégia de expansão nacional, acordo com 102 operadoras de saúde em sua plataforma.

Smart

O Grupo Smart iniciou a vendas do seu mais novo Smart Convenções, sétimo empreendimento na cidade, voltado para quem quer morar ou investir. Com 320 apartamentos, nos formatos estúdio e quarto&sala, com preços a partir de R$ 135 mil, o empreendimento fica a apenas 200 metros do Centro de Convenções de Salvador e supre a carência de hospedagem para o turismo de negócios. O volume geral de vendas (VGV) é de R$ 73 milhões.

Reforço

A GOL Linhas Aéreas anuncia para julho um acréscimo da oferta de voos de 55% em relação ao mês anterior. São 75 mil assentos oferecidos diariamente, distribuídos em 132 rotas da Companhia. Só em Guarulhos, a frequência para Porto Seguro passa de 2 para 3 decolagens. Em Salvador, a GOL volta a atender todas as regiões do Brasil, conectando 25 destinos em 30 decolagens por dia, considerando os voos em parceria com a VOEPASS. Tem mais, a empresa aérea está criando novos voos de Salvador para Curitiba e Porto Alegre.

Prévia

A TIM ativou em Salvador, Recife e Fortaleza o 5G DSS, uma prévia da tecnologia de transmissão de dados. Com isso, a operadora proporciona uma nova experiência aos clientes, que evoluirá com a chegada tecnologia do 5G no Brasil, a partir do leilão promovido pela Anatel. Agora, as dependências e as ruas do entorno do Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem, Pina e Marco Zero; dos bairros Aldeota e Meireles; e do circuito Barra-Ondina, passam a oferecer a prévia do sinal de quinta geração para clientes da operadora que possuem aparelhos compatíveis.