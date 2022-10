Novorizontino x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia tem mais um desafio fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (4), o Esquadrão encara o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 33ª rodada da Série B. A partida marcará a estreia do técnico Eduardo Barroca no comando do Esquadrão. Ele foi o escolhido para substituir Enderson Moreira, demitido após sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Confira detalhes da partida.

Transmissão:

Novorizontino x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Novorizontino: Vinícius Almeida, Joílson, Rodolfo Filemon e Ligger; Felipe Albuquerque, Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Danielzinho e Romário; Bruno Costa e Douglas Baggio. Técnico: Mazola Júnior.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó (Rodallega). Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Trio de Minas Gerais)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)