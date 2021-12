Novos casos de covid-19 são identificados em testagem na Boca do Rio

Uma marca preocupante foi alcançada no último dia de testagem para o novo coronavírus no ponto fixo montado pela prefeitura de Salvador no final de linha da Boca do Rio, para conter o avanço da pandemia: dos 127 testes realizados nessa quinta-feira, 23, cinco deram positivo para a covid-19. Desde o início da semana, foram 406 teste, com a identificação de 14 casos da doença.

De acordo com o sub-secretário de saúde Décio Martins, o saldo da iniciativa foi bastante positivo, com uma média diária de 100 pessoas realizando testes e as medidas de proteção à vida sendo colocadas em prática. “O teste aplicado se baseou no antígeno, com 93% de eficácia. Dessa forma, conseguimos ajudar a identificar os casos que são gripais, motivados pela H3N2, e os casos de covid-19”, esclareceu.

Na próxima semana, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) continuará com o ponto fixo de testagem em Periperi. “Já solicitamos ao Ministério da Saúde o envio de mais 300 mil doses de vacina e assim que os imunizantes chegarem, realizaremos novo mutirão de vacinação contra a gripe, afinal, temos gripários lotados, com pessoas apresentando sintomatologia semelhante entre a gripe a covid”, anunciou.

Influenza

Até o presente momento, Salvador conseguiu vacinar 72 mil pessoas contra a gripe, mas o sub-secretário de saúde reconhece que muito ainda precisa ser feito e a população precisa manter as medidas protetivas que servem para as duas doenças. “É preciso dar continuidade ao uso das máscaras, distanciamento social e lavagem das mãos e que a população só busque os gripários nos quadros mais graves e para aqueles pacientes com comorbidades. Os sintomas gripais mais leves devem ser encaminhados aos postos de saúde, que permanecem atendendo normalmente”, completou.

Décio Martins também disse que o município está adquirindo a medicação Tamiflur para auxiliar no tratamento dos casos de gripe que evoluírem para quadro crônico. Vale salientar que a vacinação contra a covid-19 e contra o vírus Influenza permanece.

Salvador confirmou 209 ocorrências do subtipo de Influenza A H3N2, com dois óbitos em decorrência de complicações da doença. A maioria dos acometidos pelo vírus H3N2 estão na faixa etária entre 20 a 49 anos de idade. Noventa e sete pessoas com diagnósticos confirmados estão nessa faixa de idade.

Testes de covid na Boca do Rio:

Segunda - dia 20

80 testes

02 positivos

Terça - dia 21

101 testes

05 positivos

Quarta - dia 22

98 testes

02 positivo

Quinta - 23

127 testes

05 Positivos