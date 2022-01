Novos tremores de terra voltam a atingir Jacobina e outras cidades baianas

A tremeu na Bahia durante o fim de semana e a manhã desta segunda-feira (31). Segundo o Laboratório Sismológico (LabSis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao menos cinco atividades sísmicas foram detectadas no estado.

No sábado (29), foram registrados dois tremores de terra. O primeiro deles, de magnitude preliminar 1.9 mR, ocorreu às 06h23, na região do município de Jaguarari, no centro-norte baiano. Já o segundo, que ocorreu às 07h37, foi registrado na região do município de Jacobina. O tremor de terra teve sua magnitude preliminar calculada em 2.4 mR.

Jacobina ainda foi atingida por mais dois eventos sísmicos, às 16h53 e 16h57 de domingo (30), de magnitudes preliminares 2.3 mR e 2.1 mR. Não há informações de moradores da região que tenham escutado ou sentido o evento.

Já nesta segunda (31), o tremores puderam ser sentidos mais ao sul, nos municípios de Laje e São Miguel das Matas. Na primeira cidade, o evento ocorreu às 01h44 e teve magnitude preliminar calculada em 1.7 mR. Minutos depois, às 02h10, um segundo evento foi registrado, em São Miguel das Matas, de magnitude preliminar 1.4 mR. Também não há relatos de moradores que sentiram os tremores.

Outros tremores

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vem registrando eventos sísmicos no município de Jacobina em todo o mês de janeiro. No total, entre os dias 12 e 13, foram registrados nove tremores de terra.

Houve ainda registros de atividades sísmicas nos dias 16 e 27 deste mês, também nos municípios de Jaguarari e Jacobina.

O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorre no estado da Bahia e também da região Nordeste do país.