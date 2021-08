Novos valores do pedágios na BR-116 e BR-324 começam a valer no sábado (14)

A redução das tarifas da Via Bahia, nos trechos das BR-116 e BR-324 definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entra em vigor a partir da 00h deste sábado (14).

Os valores na praça de pedágio 1 e 2 caem de R$ 2,90 para R$ 2,40 para carros, enquanto na praça de pedágio 3 até a 7, o valor passa de R$ 5,10 para R$ 4,30.

A redução acontece em razão do não cumprimento de obrigações previstas no contrato de concessão. O anúncio da "punição" à concessionária foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, através das redes sociais.

"Atenção, baianos. A ViaBahia (BR-324/116/BA) acaba de ter seu pedágio reduzido pela @ANTT_oficial por conta do não cumprimento de obrigações previstas em contrato. Aí está importância do fortalecimento da regulação. Dar satisfação quanto à qualidade do serviço ofertado ao usuário", comentou Tarcísio, que já chamou o serviço prestado na rodovia de 'pior concessão no Brasil'.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reduziu ainda tarifas para as BA-526 e BA-528, mas ainda não foi divulgado detalhes e quando essas alterações serão feitas.

Veja como ficaram os valores da BR-116:

(Foto: Divulgação)

Veja como ficaram os valores da BR-324:

(Foto: Divulgação)