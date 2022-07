Novos viadutos do BRT devem ser entregues até dezembro

As obras do sistema do BRT seguem avançando na cidade e a previsão é de que até o fim do ano novas estruturas sejam inauguradas na cidade. Segundo o prefeito Bruno Reis, dois viadutos devem ser entregues na região da Vasco da Gama.

A segunda etapa das obras, para ligar o Candeal até a Estação da Lapa, está em execução e tem previsão de conclusão em maio de 2023. "Já está havendo avanço das obras sobre o canal da Lucaia, quem passar ali já vê os pilares, em breve as vigas estarão sendo lançadas. Nós vamos inaugurar ainda em dezembro desse ano os dois grandes viadutos ali do cruzamento da Vasco da Gama com a Garibaldi", afirmou o prefeito, nesta quarta-feira (20).

De acordo com o prefeito, as obras do BRT serão concluídas em agosto, e que os 24 ônibus da nova frota estarão disponíveis para a população até, no máximo, o dia 10 de setembro. O prazo inclui os 8 ônibus elétricos que são um terço da frota.

A primeira etapa do BRT foi iniciada em 2018. Em fevereiro de 2021, a prefeitura iniciou a terceira. Já a segunda começou em dezembro do último ano.

No momento, a Avenida Antônio Carlos Magalhães e a Avenida Tancredo Neves ainda passam por intervenções para viabilizar o novo meio de transporte.