Núcleo Viladança lança portal com acervo digital completo de 23 anos

O Núcleo Viladança, através do projeto Viladança Virtual, lança nesta quarta (23) o portal www.nucleoviladanca.com.br , um ambiente virtual que disponibiliza, gratuitamente, toda a memória e acervo de 23 anos do Núcleo, através da catalogação, digitalização e recuperação de arquivos, vídeos dos espetáculos, textos, fotos, clipagens, material gráfico, co-produções internacionais, editais e premiações. O Núcleo é reconhecido com diversas premiações importantes, como o Prêmio Unesco de Fomento das Artes e o Prêmio Mambembe de Revelação Nacional (Funarte).

Criado pela coreógrafa e diretora Cristina Castro, a convite do diretor Márcio Meirelles, em 1998, o Núcleo Viladança é o primeiro núcleo de criação em Dança do Teatro Vila Velha. Nessas mais de duas décadas, a coreógrafa dinamizou a cena de dança no teatro com a criação da Cia. Viladança, referência em inovação, criatividade e qualidade técnica. E para ela criou 12 espetáculos, que circularam em teatros e ruas do Brasil, Europa e América Latina, em mais de 700 apresentações. Um dos momentos especiais dessa trajetória foi a criação da trilha sonora do espetáculo Aroeira pelo cantor e compositor Milton Nascimento, em 2006.

Cristina Castro também é responsável pela criação de um amplo programa de formação artística para crianças com espetáculo e oficinas fundamentais para os primeiros passos no universo artístico. Para muito além de uma companhia, o Núcleo Viladança vem ocupando os palcos e salas do Teatro Vila Velha com atividades de formação, intercâmbio e experimentação, transformando-o em um espaço dinâmico, vivo e aberto ao conhecimento e troca entre linguagens artísticas, aproximando-o de novas plateias e de diversos estilos de dança. Parceiro de um dos projetos mais importantes para a cena da dança no Brasil, o Vivadança Festival Internacional.

Projeto contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.