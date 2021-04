Núcleo Viladança lança portal com todo o acervo digital dos últimos 23 anos

O Núcleo Viladança lança nesta sexta-feira (23) o portal www.nucleoviladanca.com.br, onde disponibiliza de forma gratuita todo o acervo de seus 23 anos de história. O lançamento faz parte do projeto Viladança Virtual, responsável por catalogar, digitalizar e recuperar arquivos, vídeos dos espetáculos, textos, fotos, material gráfico, clipagens e premiações do Núcleo residente do Teatro Vila Velha (TVV).



Vencedor do Prêmio Unesco de Fomento das Artes e o Prêmio Mambembe de Revelação Nacional (Funarte), o Viladança foi o primeiro núcleo de criação em Dança do TVV. Criado pela coreógrafa e diretora Cristina Castro, em 1998, a convite do diretor Márcio Meirelles, o Núcleo reúne 12 espetáculos que circularam em teatros e ruas do Brasil, da Europa e da América Latina, em mais de 700 apresentações.



Entre os momentos marcantes de sua trajetória, está a criação da trilha sonora do espetáculo Aroeira pelo cantor e compositor Milton Nascimento, em 2006. Além das apresentações da companhia, o Viladança atua com atividades de formação, intercâmbio e experimentação. Ao longo desses 23 anos, participou de projetos como o Festival Brasil Move Berlim, na Alemanha e o Festival Crear em Libertad (Paraguai).



“A disponibilização desse acervo vem enriquecer ainda mais a história da dança feita em nosso estado e no Brasil e mostrar que a produção baiana e a que nós fazemos no Teatro Vila Velha é sólida, com desdobramentos muito importantes para o futuro”, comemora Cristina Castro. “Que a gente possa dar acesso pelo menos através da internet, por enquanto, para que todo o público possa conhecer a nossa história”, completa.



O projeto foi contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.



Serviço

O quê: Lançamento do portal do Núcleo Viladança

Quando: Sexta-feira (23)

Onde: www.nucleoviladanca.com.br