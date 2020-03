Número de casos confirmados de coronavírus na BA sobe para 33

Novos casos foram registrados em Lauro de Freitas e Feira de Santana

O jornal CORREIO disponibiliza todas as notícias relacionadas ao coronavírus com acesso livre para seus leitores, incluindo os não assinantes. Fazemos isso porque entendemos que informação séria, bem apurada e com fontes confiáveis, é a principal forma de combater a doença. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível, assine o CORREIO.