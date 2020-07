Número de recuperados da covid-19 é quase o triplo dos casos ativos em Salvador

Os pacientes recuperados da covid-19 em Salvador são quase o triplo do número de casos ativos da doença na capital baiana, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São 21.439 pessoas consideradas recuperadas e 7.792 pessoas que estão com o coronavírus atualmente, seja isoladas em casa ou em hospitais.

“É uma boa notícia que nos dá motivos para comemorar. Apesar de, em maneira geral, ainda estarmos numa situação delicada de disseminação do vírus na cidade, nos alegramos com cada soteropolitano que consegue superar essa doença”, avalia Leo Prates, secretário da Saúde de Salvador.

Ele diz que as medidas de isolamento social e a ampliação de leitos continua sendo tomadas com rigor pela prefeitura para superar a pandemia. "Mas é importante reiterar que o poder público sozinho não conseguirá vencer essa pandemia. É importante que as pessoas fiquem em casa e, caso haja necessidade de circular pela cidade, é fundamental o uso da máscara”, diz, fazendo um apelo à população.

Salvador registra 1.441 mortes por covid-19.