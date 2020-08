'Nunca cozinhamos tanto': em casa, famílias fazem produção de lixo crescer 7%

De repente, os três integrantes da família, antes em rotinas dispersas, passaram a ficar todos em casa. Se até então, em meados de março, enchiam um saco de lixo por dia, hoje, enchem dois. “Nunca fizemos tanta sobremesa. Isso gera mais resíduo”, exemplifica a consultora ambiental Edna Marques, 53 anos. Desde março até julho, a produção de lixo cresceu 7% em Salvador, em comparação ao mesmo período de 2019, diz a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

Diariamente, 800 agentes de limpeza têm coletado, em média, três mil toneladas de resíduos familiares. Eles fazem até 375 viagens diárias pela cidade para coletar o que é produzido nas casas. Edna mora com o marido e a filha. Ela já trabalhava em home office, mas os outros dois também passaram a ter rotina semelhante.

“O que a gente estaria produzindo fora, produzimos em casa. Cozinhar, por exemplo. Nunca experimentamos tantas receitas. Só nos encontrávamos no final do dia. Agora, a produção é o dia inteiro”, diz Edna.

O aumento na produção de resíduo já começou a ser notado depois do dia 16 de março, quando passaram a valer as medidas restritivas impostas pela pandemia da covid-19. Não só o tempo confinados aumentou, como a quantidade de membros da família em casa - o que ocorreu na casa de Edna.

“Aumentou de forma semelhante em toda a cidade o resíduo domiciliar como um todo. As pessoas estão mais dentro de casa. As coisas começam a ser feitas em casa, então a produção fora já não é tão grande”, diz o presidente da Limpurb, Leonardo Oliveira.

A empresa afirma que o Aterro Sanitário de Salvador, na estrada do CIA-Aeroporto, para onde vai o resíduo produzido nas casas, tem capacidade de absorver o aumento e não foram registrados problemas. Não foi informado quais são os bairros com maiores produções de resíduos na cidade.

Para evitar acúmulo de lixo desordenadamente, a empresa recomenda o descarte do resíduo no local indicado, próximo ao horário de passagem de coleta.

Aumento do lixo na cidade começou a ser notado ainda em março, no começo da quarentena (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

O aumento de produção de lixo foi acompanhado da desativação dos 90 pontos de entrega voluntária de material reciclável, distribuídos em 50 bairros. O projeto foi suspenso durante a pandemia, como medida de segurança, segundo a Secretaria de Cidade Sustentável (Secis). A alternativa foi buscar novas formas de manter a coleta seletiva.

“Na minha rua tem sempre catadores avulsos passando. Já sei o horário que eles passam, o que torna possível a realização da coleta”, comenta a jornalista Izabelle Souza, 39.

Ela cumpre isolamento social com a filha, em casa, e viu crescerem os resíduos gerados pela utilização do serviço de delivery e de limpeza, por exemplo. Ainda não há estimativa se o início da retomada da economia impactou a produção do lixo doméstico.

Os soteropolitanos também passaram a descartar mais entulho, no mesmo período. São 2,5 mil toneladas de entulho recolhidas por dia - 5% a mais que entre março e julho do ano passado. Os destaques são as regiões do Subúrbio, o Vale das Pedrinhas e a Boca do Rio. A elevação, acredita Leonardo, é resultado direto dos reparos feitos em casa, por muitas famílias. “Percebemos que nessas áreas não há descarte correto, é jogado na rua, o que é um problema muito grande”, afirma o presidente da Limpurb.

Descartados incorretamente, os entulhos podem contribuir para alagamentos, por taparem bueiros, por exemplo.

A forma correta de descartar esse tipo de material é no Ecoponto, localizado da na Rua Wanderley Pinho, na Pituba. Se os resíduos ultrapassarem o limite permitido - três metros cúbicos - é preciso contratar uma empresa especializada para fazer a remoção.

Como evitar produção excessiva de lixo?

Na casa de Vanusa Gazar, coordenadora do programa Recicle, também houve aumento de resíduo. “Nunca vi a gente trocar tanto o rolo de papel higiênico”, conta a bióloga, que passa a quarentena com os dois filhos. A produção de lixo, ela acredita, sempre foi “preocupante ao meio ambiente”.

“Eu sou uma pessoa anticonsumista, mas se você perceber, tem muito mais gente consumindo, comprando pela internet. São embalagens e mais embalagens”, diz.

Os hábitos alimentares também mudaram. São mais caixas de encomenda, mais papéis e investidas culinárias. Tente você mesmo o cálculo: quantas vezes, neste mês, uma embalagem com comida, livros ou roupas chegou na sua casa? A bióloga que trabalha com manejo e destinação de resíduos acredita que o crescimento da geração de resíduos vem da amplificação desse hábito de consumo, e não só o fato de a quantidade de pessoas em casa ter aumentado.

Mas é possível evitar a produção excessiva. Primeiro, ela aconselha, é preciso reconhecer os próprios excessos. “Eu preciso mesmo comprar isso? É importante que a gente se pergunte”, pontua. Depois, reconhecer que tudo o que produzimos tem um impacto no meio ambiente e se lembrar, sempre, de que o resíduo não some apenas porque saiu das nossas casas.

Doação de resíduos para cooperativa pode ser benéfica (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Além disso, criar estratégias para reaproveitamento e coleta seletiva dos resíduos e tentar fazer uso de material biodegradável. Ela, por exemplo, faz coleta seletiva do resíduo e mantém contato com cooperativas para entregar o material (veja lista de contatos de cooperativas). Se a produção cresceu, nada impede pensar formas de uma destinação menos danosa ao meio ambiente.



Dicas de como evitar produção excessiva de lixo

1) Pediu delivery? Envie mensagem ao restaurante e diga que não precisa da talheres e pratos descartáveis, nem guardanapos;

2) Busque formas de reaproveitar o resíduo - como na compostagem - e enviar material reciclável para cooperativas;

3) Reconheça os próprios excessos e pense que, depois da sua casa, o lixo não desaparece;

4) Se possível, use sacolas de papel ao ir no supermercado;

5) Evite fazer compras que virão somente de outras cidades, pois a quantidade de resíduo gerado será maior.



Onde descartar o entulho:

Ecoponto: Rua Wanderley Pinho, próximo à Petrobras, na Pituba