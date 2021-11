'Nunca vamos parar de acreditar', afirma autor de gol do Vitória contra o Avaí

Ele ainda não tinha entrado em campo com a camisa do Vitória nesta edição da Série B do Brasileiro e precisou de apenas dois minutos para roubar a cena. Revelado na base rubro-negra, Hitalo foi o autor do gol do empate em 1x1 com o Avaí, na noite desta sexta-feira (5), na Ressacada, em Florianópolis.

Ele deixou o banco de reservas aos 43 minutos do segundo tempo e, aos 45, carimbou a rede. Os jogadores do Avaí reclamaram que o atacante fez falta em Iury na hora da arrancada, mas a arbitragem validou o gol. Na etapa inicial, Copete havia aberto o placar.

Hitalo foi relacionado pelo técnico Wagner Lopes pela primeira vez na rodada passado, quando não saiu do banco de reservas na derrota por 1x0 para o CSA, na última terça-feira (2), no Barradão. Integrante das equipes sub-20 e sub-23 do Vitória, a última vez que ele havia servido o time principal foi em 21 de abril. Na ocasião, entrou no decorrer do empate em 1x1 com a Juazeirense, no Campeonato Baiano.

"A gente vem trabalhando, nunca parou de acreditar. Professor sempre fala que tudo é possível. Sirvo a um Deus que faz milagre. Estava há tempos sem jogar no profissional. Tive oportunidade. Ansioso para ajudar a equipe. O Vitória é isso. Nunca vamos parar de acreditar", festejou Hitalo.

Na zona de rebaixamento há 19 rodadas, o Vitória se manteve na 18ª colocação da Série B, agora com 34 pontos somados, quatro a menos que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. A equipe catarinense ainda joga nessa 34ª rodada. No sábado (6), visita o Confiança, às 19h, no Batistão.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (10), às 21h30, quando encara mais um desafio fora de casa. O adversário da vez será o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.