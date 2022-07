Nutricionista baleada em Nazaré faz cirurgias e tem estado de saúde estável, diz família

A nutricionista Esperança Cedraz Brandão, 37 anos, que foi baleada durante uma tentativa de assalto no Vale do Nazaré, em Salvador, passou por cirurgias na tarde desta sexta-feira (22) e, de acordo com familiares, o quadro de saúde dela é estável, mas ainda grave. A bala acertou uma região próxima ao olho.

"Ela saiu do centro cirúrgico no final da tarde e está na UTI. Ela fez a cirurgia no olho esquerdo e até então o olho está normal, só um pouco inchado", contou a irmã de Esperança, Rita Brandão.

Segundo Rita, ainda não se sabe a extensão do ferimento para a visão da vítima. "Pode ser que ela tenha uma perda de visão no olho esquerdo, pode ser, mas não temos ainda essa resposta, talvez amanhã ou depois. A perda não está descartada", disse.

Rita informou que a irmã passará por exames para verificar se ela tem chances de desenvolver isquemia cerebral (emergência médica caracterizada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo no cérebro). "Está com um quadro estável, mas grave, porque talvez ela tenha isquemia cerebral. Ela ainda está em observação, fazendo os exames. Vamos continuar orando", finalizou.

O Hospital Santa Izabel, onde a nutricionista está internada e onde ela trabalha, informou que os médicos avaliaram positivamente o tratamento e as intervenções já realizadas. Os prognósticos mais precisos serão definidos em até 24/48 horas.

O crime

O agente da Transalvador Celso Sapucaia estava abastecendo o veículo no posto de combustível que fica em frente ao local da ocorrência quando ouviu o disparo. Ele percebeu que a mulher pedia socorro e correu até ela, que estava estacionando o carro, um Citroën C3 vermelho, na ladeira atrás do Hospital Santa Izabel quando foi abordada pelos bandidos. Frentistas também correram para ajudar e pararam uma ambulância que passava pela região logo após o ocorrido. Tudo aconteceu entre 6h e 6h15 desta sexta-feira (22).

"Ouvimos o disparo e quando olhamos, vimos os caras correndo. Eram dois e estavam a pé. Em seguida, a moça abriu a porta do carro e vimos que ela pedia socorro. Quando a gente chegou lá ela estava ferida próximo ao olho e repetia 'não me deixe morrer, por favor, não me deixe morrer'. O pessoal do posto ajudou a parar uma ambulância e ela foi socorrida", contou o agente.

Logo após o crime, os bandidos correram por cerca de 300 metros. Depois, reduziram a velocidade e começaram a caminhar como se nada tivesse acontecido. Testemunhas contaram que eles estavam fardados.

"Eram dois e estavam a pé. Eles estavam vestindo fardas tipo de obra, aquelas que tem uma lista fluorescente no meio. Depois que pararam de correr, eles começaram a caminhar e até fingiram que estavam brigando, tudo para disfarçar, mas se deram mal porque uma viatura passou logo depois e a gente avisou. Quando viram os policiais, eles correram", contou um homem que pediu para não ser identificado.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 2ª CIPM (Barbalho) fazia rondas na região quando foi abordada por testemunhas, que informaram sobre o crime. Na busca pelos suspeitos, os policiais localizaram dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceber a presença dos militares, fugiram.

Um deles foi detido e levado ao local do crime, onde foi reconhecido por testemunhas como um dos autores de praticar o delito. Depois, ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículo (DRFV). Segundo a PM, as equipes continuam buscando o outro suspeito do crime.

Doação de sangue

A irmã de Esperança informou que até agora ela ainda não precisou do sangue doado, mas que a campanha vai continuar, já que ela pode precisar nos próximos dias.

Onde doar: Vita Bahia, Princesa Isabel, n°370 - Barra (antigo Iheba)

Casa bege com azulejo azul próximo ao Ed. Módulo.

Para quem doar: Esperança Cedraz Brandão, nascimento 05/02/1985

Quando doar: Segunda a sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados das 8h às 12h

Mais informações pelo Whatsapp: 71 999406106 (Vita Bahia banco de sangue). Telefone 71 30524264