Nutricionista é baleada durante tentativa de assalto no Vale de Nazaré

Uma nutricionista foi baleada durante uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (22), no Vale de Nazaré. O crime aconteceu atrás do Hospital Santa Izabel, onde a vítima trabalhava.

A mulher, que estava em um carro, foi abordada por dois homens, e um deles atirou. Ainda não há informações se ela reagiu à abordagem.

De acordo com testemunhas, agentes da Transalvador que estavam próximos ao local do crime ouviram o disparo e, ao perceberem que ninguém havia saído do carro, se aproximaram do veículo e dois suspeitos saíram correndo. Os agentes abordaram uma ambulância particular que passava no local, que prestou os primeiros socorros. Depois, ela foi levada para o Hospital Santa Izabel. O CORREIO entrou em contato com a unidade de saúde, mas ainda não teve retorno.

De acordo com policiais que estão no local do crime, os suspeitos fugiram após encontrarem com uma viatura da PM, que fazia rondas na região. Os policiais iniciaram uma perseguição e um deles foi localizado perto do Ifba, no bairro do Barbalho, mas ele conseguiu fugir. O suspeito foi alcançado já na Ladeira da Água Brusca, e detido pelos policiais.