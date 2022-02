O acordo para João Leão ser governador, as possíveis baixas no PP e mais

Negócio fechado?

Um influente integrante da cúpula do PP da Bahia avisou que o vice-governador João Leão será governador da Bahia. Segundo ele, há um acordo para que o governador Rui Costa (PT) deixe o cargo em abril para que Leão comande o Estado por nove meses, trato que, inclusive, teria sido avalizado pela primeira-dama Aline Peixoto. O pepista disse ainda que essa é a única hipótese de o partido manter o apoio ao PT na Bahia. Com isso, conta a fonte do PP, Rui seria candidato ao Senado e Otto Alencar, postulante a vice-governador na chapa que deve ser encabeçada por Jaques Wagner (PT). A pergunta que não quer calar é: será que combinaram com os russos?

Entraves

O tal acordo coloca em rota de colisão interesses da base petista. Integrantes do partido de Rui e Wagner não querem entregar o governo a Leão por temerem o uso da máquina em benefício de candidatos do PP. O mesmo temor domina o PSD de Otto, que não está nada interessado em ser candidato a vice e quer disputar a reeleição no Senado.

Alerta

Enquanto isso, integrantes da cúpula do PP na Bahia têm manifestado uma preocupação com uma, cada vez mais, crescente possibilidade de debandada do partido diante da indefinição de João Leão em relação à eleição do 2022. O sinal de alerta já estava ligado, mas ganhou proporção maior diante do anúncio da saída do deputado estadual Junior Muniz. Segundo apurou a coluna, os parlamentares estão aflitos com a possibilidade de o PP ficar à míngua.

De olho no cenário I

Neste cenário, a bancada do PP na Assembleia Legislativa, que já foi de nove deputados, pode ser reduzida a apenas três na corrida eleitoral deste ano. Além de Muniz, Dal e Robinho já estão praticamente fora do partido, embora ainda não tenham oficializado o desembarque. Luiz Augusto, Aderbal Caldas e Jurandy Oliveira não devem concorrer à reeleição. Jurandy deve lançar o filho, Marcelo Oliveira, mas por outro partido. Niltinho tem conversado com colegas e dito que, se não tiver condições de reeleição no PP, vai buscar outro partido. Sobram Antônio Henrique Jr., Eduardo Salles e Nelson Leal, hoje licenciado para ocupar o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico.

De olho no cenário II

Entre os deputados federais, dos quatro integrantes da bancada do PP, dois devem sair: Claudio Cajado e Mario Negromonte Jr. Negromonte, embora esteja sendo cortejado por partidos governistas, tem conversas bem avançadas com a oposição no estado.

Banho de água fria

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), já estava pronta para levantar voo e tentar voltar para Brasília nas eleições deste ano, mas teve as asinhas cortas pelo PT. A prefeita pretendia disputar uma vaga de deputada federal, mas foi avisada por dirigentes petistas que ela não poderia concorrer e que deveria ajudar os companheiros.

Efeito contrário I

O tiro dado pelo governador Rui Costa (PT) na semana passada sobre o caso dos respiradores saiu pela culatra. O governo anunciou a devolução de recursos pagos antecipadamente pela aquisição de equipamentos junto a uma empresa norte-americana na tentativa de amenizar o caso relacionado à Hempcare. Contudo, o efeito foi contrário e o anúncio foi um prato cheio para a oposição e até mesmo os bolsonaristas relembrarem o caso dos R$ 49 milhões pagos por meio do Consórcio Nordeste. As redes sociais bombaram com o assunto!

Efeito contrário II

Um deputado confidenciou à coluna que a volta do assunto ao debate público movimentou o processo que investiga o caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O anúncio do governo, se comenta nos bastidores, seria inclusive para antecipar possíveis novos movimentos no processo, que atinge em cheio integrantes do governo baiano. O governador Rui Costa (PT), vale lembrar, foi indiciado pela CPI realizada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para apurar o caso.

Vice-versa

A coluna publicou na semana passada que o senador Jaques Wagner (PT) anda reclamando da "ingratidão" do governador Rui Costa (PT). Pois o governador também está “P da vida” com o correligionário e, a aliados próximos, se queixa dos movimentos recentes de Wagner. Na visão de Rui, o senador tem cometido erros graves na condução do processo pré-eleitoral e, ainda, tenta fazer interferências no governo, o que, para o governador, é inaceitável, revelam interlocutores.

Freio

Recentemente, segundo fontes do Palácio de Ondina, Wagner teria tentado meter o bedelho na Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o que para Rui seria inadmissível. Tanto é que a nomeação da nova secretária, Adélia Pinheiro, seria uma reação de Rui às investidas de Wagner, que pretendia usar a estrutura da pasta para negociações políticas.

O bom filho...

Candidato a vice-prefeito de Lauro de Freitas em 2020, Mateus Reis deixou o Cidadania e voltou ao PSDB para ser candidato a deputado federal. Contudo, Mateus está de olho mesmo é na disputa pela prefeitura em 2024 e tem dito aos quatro cantos que, desta vez, não vai abrir mão de ser cabeça de chapa.

