O artilheiro está off: Rafinha vai desfalcar o Vitória contra o ABC

O Vitória não vai contar com o artilheiro da temporada diante do ABC. Autor de oito gols, Rafinha vai desfalcar o rubro-negro no jogo das 17h de sábado (10), no estádio Frasqueirão, em Natal. A partida é válida pela 4ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

A informação foi confirmada pelo técnico João Burse durante entrevista coletiva concedida após o treino desta sexta-feira (9). Com um edema na coxa, o atacante não participou dos treinamentos desta semana e foi vetado pelos médicos do clube para o confronto. Com isso, Rafinha permanece em Salvador e seguirá tratando a contusão na Toca do Leão.

O principal candidato à vaga é o também atacante Hítalo. O prata da casa de 21 anos disputou a Série D do Brasileiro com o Atlético de Alagoinhas e retornou à Toca do Leão em julho, quando passou a integrar a equipe sub-23 no Brasileiro de Aspirantes.

Hítalo começou a ser utilizado pelo técnico João Burse a partir de agosto. De lá pra cá, entrou no decorrer de quatro jogos, inclusive no último domingo (4), durante o empate sem gols com o ABC, no Barradão.

Outra opção para a vaga de Rafinha é o atacante Luidy, que atuava no lado esquerdo do campo no começo da competição e perdeu a posição para Gabriel Honório na última rodada.

A baixa no ataque não será a única. O técnico João Burse também precisará mudar na lateral esquerda. Com dor muscular, Guilherme Lazaroni não treinou com o grupo durante a semana e também foi vetado pelo departamento médico. Substituto imediato, Sánchez voltará para o time.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.