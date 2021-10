O Bahia acertou em demitir Diego Dabove e contratar Guto Ferreira?

O trabalho de Diego Dabove no Bahia foi interrompido na última quarta-feira (6), quando o técnico foi demitido pelo clube. O argentino não resistiu à terceira derrota no Brasileirão, dessa vez diante do Corinthians, em São Paulo. Outros dois empates e um triunfo completam os seis jogos do treinador estrangeiro à frente do time.

A diretoria do Bahia agiu rápido e no mesmo dia anunciou a contratação de Guto Ferreira, que iniciou na quinta-feira (7) a terceira passagem à frente do Esquadrão. Este episódio analisa a mudança de comando tricolor neste momento da temporada.

