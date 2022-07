O Bahia na era Enderson Moreira

Enderson Moreira assumiu o Bahia no final do primeiro turno da Série B do Brasileiro, na 15ª rodada, logo após a demissão de Guto Ferreira, mas tem o returno inteiro para manter o tricolor onde encontrou, no G4, e comemorar o acesso à elite do futebol nacional ao final da temporada.

O Esquadrão entra em campo pela 21ª rodada nesta sexta-feira (29), às 19h, contra o Náutico, na Fonte Nova. O que mudou no time com a chegada do treinador? Quais são os pontos positivos e negativos do trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do Bahia? E mais: Quais são os principais desafios que ele terá no segundo turno?

Esses e outros questionamentos são respondidos neste episódio, que tem a participação de Vinícius Harfush, repórter do CORREIO.

