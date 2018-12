O balanço e as expectativas

Lyle Watters e Rogelio Golfarb, respectivamente presidente e vice-presidente da Ford América do Sul, confirmaram a produção da configuração Storm da Ranger

Rogelio Golfarb, vice-presidente de assuntos corporativos, comunicação e estratégia da Ford América do Sul, definiu 2018 como um ano intenso. O executivo apresentou um balanço do cenário econômico e das perspectivas da indústria para 2019. De acordo com Golfarb, o mercado automotivo caminha para fechar o ano com um crescimento entre 15% e 16% e vendas na casa de 2,6 milhões de unidades. A expectativa para 2019 é crescer de 10% a 12% e chegar a 2,9 milhões de veículos. Ele ainda destacou a importância do setor automotivo na recuperação da indústria, respondendo por 70% do seu crescimento em 2018, e o avanço das vendas diretas para frotistas, uma tendência que deve se reforçar em 2019, trazendo desafios adicionais de custos. Já Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, falou sobre o momento de transformação vivido pelo mundo, tanto na mobilidade, conectividade e tecnologia como na política e economia, e como a Ford está mudando para se adaptar às novas necessidades e aos desejos dos consumidores. “A transformação faz parte da vida. A diferença é que hoje ela ocorre num ritmo nunca visto”, disse. “O consumidor brasileiro busca por marcas com as quais possa se relacionar e confiar, que mostrem honestidade, compromisso e segurança. Por isso, todas as transformações que estamos realizando hoje na Ford, tanto para fora como dentro da empresa, têm como ponto central o consumidor”, discursou.

HÍBRIDO E FLEX

Enquanto a Volkswagen foi pioneira na introdução da motorização bicombustível, com o Gol, a Toyota saiu na frente no desenvolvimento do sistema flex para a propulsão híbrida. O veículo utilizado para a experimentação foi um Prius, modelo que conta com motor elétrico e outro a combustão - que era movido somente a gasolina. No entanto, o foco deste desenvolvimento é outro carro, o Corolla. A nova geração do sedã, que será lançada entre o final do ano que vem e o início de 2020, vai utilizar a mesma plataforma do Prius e será híbrida, por isso utilizaram esse carro como “cobaia”. Estudos realizados pela Toyota do Brasil apontam que o híbrido flex possui um dos mais altos potenciais de compensação e reabsorção na emissão de CO2 gerado desde o início do ciclo de uso do etanol extraído da cana-de-açúcar, passando pela disponibilidade nas bombas de abastecimento e sua queima no processo de combustão do carro. Os híbridos quando abastecidos apenas com etanol (E100) tiveram resultados ainda mais promissores.

MILIONÁRIO

A Nissan confirmou a produção em série do Nissan GT-R50 by Italdesign, abrindo oficialmente os pedidos para a edição limitada de apenas 50 unidades da mais nova expressão do ícone Nissan GT-R. O design do modelo é praticamente o mesmo exibido pelo protótipo, que foi visto pela primeira vez em julho, durante o Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra. Para desenvolver o modelo, a Nissan fez uma parceria com o Italdesign, famoso estúdio italiano sediado na cidade de Turim, baseando-se na última geração do Nissan GT-R Nismo. O objetivo era comemorar os 50 anos do GT-R, em 2019, e da Italdesign, em 2018. O protótipo foi criado com a cor de carroceria cinza e detalhes em dourado, mas os clientes terão a chance de especificar as combinações de cores de sua preferência ao encomendar o modelo de produção limitada. Os clientes também poderão escolher os pacotes e cores internas. O Nissan GT-R by Italdesign entregará 720 cv de potência e será comercializado a partir de 990 mil euros, o equivalente a R$ 4,3 milhões, sem impostos e opcionais.