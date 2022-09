O bicentenário da Independência transformado em um comício eleitoral

O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa deve ter se perguntado na última quarta-feira (7) se estava realmente na celebração dos 200 anos da Independência do Brasil. Afinal, em nenhum momento do discurso do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) o bicentenário recebeu importância. Sousa ainda teve que ouvir o chefe do executivo puxar um coro que exaltava sua masculinidade (‘imbrochável’). A celebração e o evento eleitoral foram eventos sucessivos, basicamente no mesmo local, só mudando onde o Bolsonaro estava.



De frente a milhares de apoiadores, em Brasília, o presidente, candidato a reeleição, transformou o ato cívico num palanque eleitoral. Essa foi a visão de toda a imprensa e até mesmo de representante do Legislativo, como o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “O que não pode, de fato, é confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é a condição do chefe do Executivo no desfile cívico. Outra coisa é o desdobramento já como candidato a presidente. Respeito ambas as situações desde que sejam independentes. O que não se pode é aproveitar o desfile cívico e a comemoração cívica para a política partidária”.



Pacheco, além de Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, e Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), não estiveram presentes no desfile do 7 de setembro, talvez antevendo o que aconteceria.



Da capital federal, Bolsonaro foi para o Rio de Janeiro, onde o ‘protocolo’ se manteve. Desfile e comício se misturaram para um mesmo público.

Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos, 70 deles de reinado

Morreu na quinta-feira (8) a rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido e de mais 14 estados independentes. No mesmo dia, ela havia tido uma piora no quadro de saúde e foi posta sob supervisão médica, segundo comunicado do Palácio de Buckingham.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica no dia, em nota oficial.

Elizabeth morreu cercada dos seus quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Eles foram até o castelo de Balmoral, assim como os netos William e Harry, ao saber da piora da rainha. Conhecida por sua vitalidade e fibra, Elizabeth ascendeu ao trono em 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, e foi a monarca mais longeva da história britânica. Na primeira semana de junho deste ano ela comemorou o Jubileu de Platina, que marcou seus 70 anos de regência.

Mais uma briga de organizadas

Membros de torcidas organizadas do Bahia e do Vitória voltaram a brigar no último domingo, desta vez no bairro de São Caetano. Em cenas bárbaras e dantescas, um motorista deu ré num carro em velocidade e atingiu diversos torcedores da organizada do Bahia. Três ficaram feridos, um deles havia participado do ataque da mesma torcida contra o ônibus do Bahia, em fevereiro. Dois membros da organizada do Vitória foram presos, mas já liberados. O motorista está foragido.

Adeus a Emanoel Araújo

Morreu na madrugada de quarta-feira (7), em São Paulo, o escultor e pintor baiano Emanoel Araújo. O velório aconteceu no Museu Afro Brasil, criado e gerido por ele, na capital paulista. Nascido de uma família de ourives em Santo Amaro da Purificação, Recôncavo Baiano, em 1940, o artista estudou composição gráfica na Imprensa Oficial da cidade natal. Emanoel foi diretor do Museu de Arte da Bahia entre os anos de 1981 e 1983. Colega de ginásio de Emanoel em Santo Amaro, o cantor Caetano Veloso lamentou a morte. ”Morreu meu amigo, colega de ginásio, companheiro de adolescência, conterrâneo santamarense, xará, mestre e discípulo, Emanoel Araújo”, escreveu.

STF suspende piso da enfermagem

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu no domingo (4) o piso salarial da enfermagem. Ele atendeu pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. Profissionais de todo o país foram às ruas na quarta-feira (7) e na sexta-feira (9) em protesto contra a decisão do STF, começou a julgar a ação.



