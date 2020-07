O Brasil mais uma vez é destaque... Negativo

Infelizmente, nosso país acaba de se destacar internacionalmente, mais uma vez, de forma negativa. Quem informa é a Kaspersky, empresa internacional de segurança cibernética nascida na Rússia em 1997. Segundo os pesquisadores da companhia. o Brasil já é reconhecido mundialmente pela engenhosidade dos seus cyber-criminosos, especialmente na atuação em golpes contra o sistema bancário, uma fama negativa que está aumentando porque a atuação dos bandidos está cada vez mais ultrapassando fronteiras.

A equipe da Kaspersky focada em pesquisa e análise global que leva o nome de GreAT, afirma que quatro famílias de trojans bancários - Guildma, Javali, Melcoz e Grandoreiro – que já estão fazendo vítimas na Europa e em outros países da América Latina mostram agora sinais de que se encaminham pra fazer vítimas na América do Norte e na China. O conjunto de 4 trojans ganhou o nome de Tetrade e chama a atenção pela quantidade de inovações em malware bancários e em técnicas de evasão e ocultamento.

Um dos mais antigos, o Guildma, já roda pela internet desde 2015 atuando através de e-mails de “phishing” (pescaria), aqueles que chegam às caixas de entrada disfarçados de mensagens de empresas e “pescam”, daí o nome, informações dos que inadvertidamente confirmam dados presentes nas mensagens, ou até respondem perguntas aparentemente bobas como locais que frequentam, nome de escolas, marcas de carro, etc.

Segundo Dmitry Bestuzhev, chefe da Equipe GreAT, os criminosos brasileiros que estão por trás dessas quatro famílias de malwares bancários estão recrutando ativamente afiliados em outros países, para exportar suas ameaças para o mundo inteiro e continuar inovando na pratica de crimes pela internet com a adição de novos artifícios e técnicas, para ocultar suas atividades maliciosas e tornar os ataques cada vez mais lucrativos.

Como se proteger dos ataques

A empresa brasileira Apura, também especializada em segurança cibernética divulga diariamente relatórios sobre os cyber ataques em território brasileiro que, segundo a empresa, aumentaram com a pandemia devido à necessidade de fazer mais coisas pela internet. Em destaque no acompanhamento mais recente estão golpes através de diversas plataformas como por exemplo o Youtube onde durante a pandemia, segundo eles, três canais – “Juice TV”, “Right Human” e “MaximSakulevich” – foram sequestrados e tiveram seus nomes mudados para “SpaceX Live” ou “SpaceX” e, com gravações forjadas onde aparece o empreendedor e CEO da Tesla, Elon Musk, foram feitos pedidos de envio de valores em bitcoins (dinheiro eletrônico), com a promessa de grande retorno.

Segundo informações da empresa de cyber segurança em dois dias os cyber golpistas conseguiram arrecadar US$ 150 mil. Sandro Süffert, CEO da Apura, dá algumas dicas para se proteger:

• Desconfiar de mensagens com promessas de ganhos, ou em tom alarmista;

• Checar, em fontes confiáveis, se o que está sendo oferecido, prometido corresponde à realidade;

• Não clicar em links desconhecidos, ou sobre os quais não se tenha certeza de que não se trata de alguma isca ou armadilha;

• Conferir se a descrição de endereços de empresas ou logomarcas, nos conteúdos das mensagens (como de bancos, lojas) correspondem ao nome e logos corretos da instituição. Atentar aos detalhes; as diferenças costumam ser sutis;

• Nunca fornecer dados pessoais sem que tenha certeza e segurança de que o interlocutor se trata de fonte segura.

Se quiser ter acesso ao relatório atualizado da empresa acesse covidcyber.apura.com.br

Discutindo o “pós pandemia”

A everis, consultoria especializada em TI e negócios, deu início ontem (15/07) ao everis talks: Digital Conference Brasil, seu primeiro evento digital no país. As palestras vão até a próxima quinta (23). Hoje (16/7), às 18h30, acontece o painel “The Future of Work: agilidade em tempos remotos e a importância do capital humano” onde a discussão vai girar em torno do fato de a forma de trabalhar em ambiente digital e remoto ter chegado, mais rápido do que o esperado, e se tornado um grande desafio seja por conta da necessidade de implementar soluções tecnológicas com segurança e agilidade, seja pelo aspecto das relações humanas.

Os próximos painéis e temas são: 21/07 – “IA for Business: o momento da verdade sobre a Inteligência Artificial chegou”; 22/07 – “Trabalhadores Essenciais: um olhar atento por trás dos trabalhadores informais, a força de trabalho que mais avança no Brasil” e em 23/7 – “Utilities 2.0: o impacto da transformação além da tecnologia”, sempre começando às 18:30 h. Para se inscrever acesse https://webcast.integra.tv.br/everis/.

QR Code do bem

A SolidarEasy, Startup criada por alunos da UNIFACS, lançou a campanha Doa+. Nela, 75 ONGs cadastradas recebem auxílio através de um sistema que usa um QR Code criado para essa arrecadação. A lista de ONGs que podem receber as doações é gerada através de uma parceria com a Prefeitura de Salvador. Quem doa pode escolher para quem vai a ajuda, que pode ser via boleto ou cartão de crédito. Já foram arrecadados R$ 11.500. Se quiser ajudar acesse www.doamaissalvador.com.

Empresa baiana premiada pela Microsoft

A HSBS, empresa do grupo pernambucano Nagem, e que tem foco em soluções de TI para empresas, foi a única vencedora do prêmio parceiros do ano da Microsoft na categoria Data Center Migration para América Latina e a região do Caribe. A premiação anual reconhece no universo de mais de 40 mil parceiros da americana Microsoft em todo o mundo, os que mais demonstraram inovação e implementação de soluções para os clientes fazendo uso, é claro, da tecnologia da Microsoft.

Os vencedores e finalistas, divididos em 49 categorias de atuação, serão homenageados no evento digital Microsoft Inspire, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de julho de 2020. Guilherme Silvestre, diretor comercial da HSBS, comemora a premiação de uma empresa nordestina: "Nós, da HSBS, nos sentimos imensamente felizes em trazer essa premiação para o Nordeste brasileiro, sobretudo para Recife, a capital de Pernambuco, que é um polo de tecnologia referenciado nacionalmente.”. O prêmio foi dado a uma implantação de solução usando o sistema de serviços em nuvem Azure, da Microsoft.