O calendário de 2020 na ótica do futebol baiano

Janeiro e fevereiro: dois meses em um só porque, afinal de contas, no Verão baiano o sol literalmente nasce para todos e sobra pouco espaço na mente para lembrar da primeira fase do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ainda mais com Bahia e Vitória esvaziando o estadual com seus times sub-23. O bimestre servirá para o torcedor conhecer as caras novas de cada elenco, sem compromisso. Dois Ba-Vis acontecerão no período: dia 8 de fevereiro, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, e 1º de março, no Barradão, pelo Baiano.

Março: todo Carnaval tem seu fim e o deste ano será no dia 26 de fevereiro. Logo, o mês é para muita gente o pontapé inicial do futebol em 2020. Estadual e regional ainda estarão na primeira fase, porém já definirão os classificados para os mata-matas, o que torna o cenário atraente. No Baiano, a possibilidade de repetição de uma surpresa como foi o Bahia de Feira em 2019 é considerável, já que a dupla Ba-Vi usará time sub-23. Olho no Jacobina, pois as equipes treinadas por Arnaldo Lira sempre fazem bonito.

Abril: mês de decisão no Campeonato Baiano, cujo campeão será conhecido no dia 26, e também na Copa do Nordeste, que terá o jogo de ida da final no dia 22 e o de volta no dia 6 do mês seguinte. Se tudo correr bem para a dupla Ba-Vi até março, aqui haverá o primeiro grande marco do ano, capaz de interferir na montagem do elenco para o restante da temporada.

Maio: início da Série B para o Vitória no dia 2. No dia seguinte, a Série A começa para o Bahia e a Série C para o Jacuipense. A Série D inicia para Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista no dia 24. Maio é quando os erros e limitações dos quatro meses anteriores começam realmente a incomodar se persistirem, porque as consequências a longo prazo são mais graves. É quando, em caso de fracasso no campo, não adianta mais pedir paciência ao torcedor, que espera ação. É quando também os times costumam abrir um segundo ciclo de contratações na temporada, após o fim dos estaduais.

Junho e julho: período de Copa América, Eurocopa, mas o Brasileirão não está nem aí. Na Série A, o desafio do Bahia será tentar subir mais um degrau após ter perseguido a vaga na Libertadores até a penúltima rodada em 2019. No entanto, uma perspectiva pé no chão aponta o tricolor mais uma vez como candidato ao pelotão da Copa Sul-Americana. Já o Vitória, que inicia 2020 com uma reformulação de elenco, é difícil projetar aonde pode chegar. Teoricamente, terá como principais rivais pelo acesso Cruzeiro, Avaí, Chapecoense e América-MG. A dúvida é se o Leão vai embalar e finalmente brigar por G4, depois de percorrer 2019 no canto oposto da tabela.

Agosto: é o mês da virada. O primeiro turno da Série B termina no dia 9 e o da Série A no dia 16. Com 50% do Campeonato Brasileiro disputado e mais a bagagem das competições do primeiro semestre, rubro-negros e tricolores terão a essa altura uma noção do que esperar de seus times na metade final do Brasileirão.

Setembro e outubro: sai o campeão da Copa do Brasil em setembro e aumenta a euforia em torno de um possível G7 na Série A. O período também é de definição para Jacuipense, pois termina a fase classificatória da Série C, que parte para o mata-mata do acesso, com o jogo de ida no dia 27 e o de volta no dia 3 de outubro.

Novembro e dezembro: final da Sul-Americana e da Libertadores, definição de possível G7, G8 ou até G9 no Brasileirão e fim da temporada. A Série B termina em 28 de novembro e a primeira divisão vai até 6 de dezembro.

Herbem Gramacho é editor de Esporte.