O Carnaval de Bell Marques ainda não acabou

(Foto: Alfredo Filho/Secom)

Artista que mais se apresentou no Carnaval de Salvador este ano, o incansável Bell Marques continua em pleno ritmo festivo. Nesta quinta-feira (27), ele se apresenta no Carnaval de Porto Seguro (BA), antes de seguir para o Rio de Janeiro, na sexta-feira (28), quando agita o Camarote Allegria, durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí.

No sábado (29), o cantor chega em São Paulo para entar no Parque do Ibirapuera com o bloco Bell Marques Na Rua, antes de retornar à capital fluminense para um último show no Jockey Club, na festa Amor Perfeito. E mais. Oficialmente ele lançou o projeto Vumbora Pro Mar, cruzeiro que durará três dias, de 12 a 15 de março do ano que vem, com embarque e desembarque no Porto de Santos (SP). A experiência única acontecerá a bordo do MSC Preziosa com shows dele, Durval Lélys, Harmonia do Samba, É O Tchan, Saulo e Rafa e Pipo Marques.

Vaquejada de Serrinha anuncia as primeiras atrações

Foi só o Carnaval acabar para a produção da Vaquejada de Serrinha divulgar as três primeiras atrações, o evento acontece de 02 a 06 de setembro. São elas os cantores Bell Marques e Felipe Araujo e a banda Unha Pintada.

Realizada no parque Maria do Carmo, em Serrinha, a Vaquejada é considerada uma das melhores do Brasil e costuma atrair um grande público que participa ativamente dos shows e dos concursos que acontecem dentro da programação.

Brown negocia participação no Festival Latino de Milão

Cada vez mais internacional, Carlinhos Brown negocia sua participação na edição 2020 do Festival Latino de Milão que acontece de 13 de junho a 16 de agosto em Milão, na Itália. Segundo a curadora Priscila Tummer (uma carioca de nascimento e baiana de coração), já estão confirmadas as presenças de Anitta, Djavan e Iza.

(Foto: Gabriel Moura/CORREIO)

As negociações com o Cacique do Candeal estão bem adiantadas e seu nome deve ser divulgado oficialmente nos próximos dias. O proprio Brown já se apresentou neste evento, assim como Claudia Leitte e outros artistas baianos.

TUM-TUM-TUM*

1 - Considerado umdos principais nomes do funk nacional, Rennan da Penha, criador do Baile da Gaiola, - um dos bailes de funk mais famosos do Rio de Janeiro -, é atração confirmada em um evento, que será realizado no dia 4 de abril, na casa de shows Armazém Hall, em Lauro de Freitas. Recentemente, o DJ gravou seu novo DVD, intitulado “Segue o Baile”, que contou com diversas participações especiais, dentre elas o trio 3030 e a cantora Luiza Sonza.

Rennan é o idealizador do famoso Baile da Gaiola, citado em músicas de funk

(Foto: Divulgação)

2 - Numa realização da HS produções com a BIS Entertaiment acontece dia 7 de março, no Hard Rock Live, em Orlando (EUA), o CarnaBIS, que reunirá o Harmonia do Samba, com o anfitrião Xanddy, Durval Lelys e o Tchan, representado por Compadre Washington. A primeira edição, no ano passaddo, foi um sucesso.

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

3 - A última edição do Reguetho acontece neste domingo, no Candhyal Guetho Square. A despedida dos ensaios de verão da Timbalada, que começa a partir das 17h, já está com ingressos no terceiro lote, com valor de R$ 110. As vendas estão sendo realizadaspelo Sympla e pelo Partiu Balada. O Reguetho é promovido pela Oquei Entretenimento e Candyall Entertainment.