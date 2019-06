O cortador de grama mais rápido

Alguns recordes são bem inusitados. Um deles foi alcançado pela Honda essa semana, mas não com um carro ou uma moto. O protagonista foi um cortador de grama. Isso mesmo. A fabricante japonesa anunciou o recorde mundial de aceleração de 0 a 160 km/h com um cortador de grama, registrado e reconhecido pelo Guinness Book. A marca foi obtida com o Mean Mower (que em português significa cortador malvado), que saiu da imobilidade e atingiu a velocidade citada em 6,2 segundos. O recorde aconteceu com a piloto Jess Hawkins ao volante, na pista Dekra Lausitzring, nos arredores de Dresden, na Alemanha. Esse não é o primeiro recorde com o veículo. A versão anterior conquistou em março de 2014 a marca de cortador de grama mais veloz do planeta, ao cravar 188 km/h. Além de ter a aerodinâmica aprimorada, o Mean Mower utiliza o mesmo motor 1 litro de quatro cilindros da CBR1000RR Fireblade SP. Este propulsor é capaz de render cerca de 200 cv de potência a 13 mil rpm.

FRANCESES EM NORONHA

A Renault entregou os primeiros carros 100% elétricos para a administração de Fernando de Noronha. Os seis veículos – três 3 Zoe, dois Twizy e um Kangoo Z.E. – foram cedidos para uso oficial da administração local em regime de comodato.

A partir de 2022 só serão aceitos veículos novos movidos a eletricidade,

permitindo apenas a circulação de unidades já presentes na ilha. A nova legislação ainda prevê, de 2030 em diante, a retirada da ilha de todos os veículos movidos a gasolina, álcool e diesel. A Renault irá oferecer elétricos com condições especiais para os moradores da ilha.

AS MAIS VALIOSAS

O novo estudo da Kantar Millward Brown sobre as cem marcas mais valiosas do mundo coloca Toyota, Mercedes-Benz e BMW em destaque entre as automotivas. A japonesa Toyota está na 41ª colocação, a alemã Mercedes-Benz aparece na 54ª e a BMW, também da Alemanha, é a 55ª do ranking, sendo que as três perderam posição em comparação à pesquisa de 2018. As outras sete montadoras que fecham as dez melhores são, pela ordem, Honda, Ford, Nissan, Tesla, Audi, Volkswagen e Porsche. Como acontece há alguns anos, empresas como Amazon, Apple e Google dominam a lista das mais valiosas.

PRESERVANDO A HISTÓRIA

A Aston Martin está investindo na preservação da sua história e reconstruiu completamente um DB4 GT Zagato de 1960. O primeiro exemplar deste programa, chamado Continuation, será exibido neste final de semana na França, durante as 24 Horas de Le Mans. Mas o curioso aqui é que este DB4 GT Zagato Continuation só será vendido como par do superesportivo DBS GT Zagato, por £ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões). No modelo clássico, a marca britânica instalou um motor de seis cilindros de 4.7 litros e 400 cv. No DBS GT Zagato será instalado um propulsor V12 de 5.2 litros que entrega 715 cv. Apesar da venda casada, os esportivos serão entregues separadamente: o DB4 no final deste ano e o DBS um ano depois.

MARCAS HISTÓRICAS

Modelo mais vendido da Nissan no Brasil, o Kicks atingiu este mês uma marca histórica: 100 mil unidades fabricadas

no Brasil desde 2017. Já a fábrica em Resende, no interior do Rio de Janeiro, comemorou a exportação de 50 mil veículos

em três anos.

MATRIZ ENERGÉTICA

Agora a administração de Fernando de Noronha precisa resolver outra questão: oferecer uma alternativa renovável de energia. Atualmente, a eletricidade do local é gerada por termoelétrica a diesel.

