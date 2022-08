O crime que chega por aplicativo

Categoria que cresceu bastante por conta da dificuldade de emprego e da situação econômica do país, os motoristas de aplicativos viraram um alvo (fácil) para os criminosos. A violência que os atinge aumentou consideravelmente na Bahia. Entre janeiro e agosto deste ano, sete desses profissionais sofreram latrocínios, isto é, roubos seguidos de morte.



O número de casos com essa tipificação mais do que triplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, quando dois condutores foram assassinados após sofrerem assaltos enquanto estava de serviço. O reflexo desse cenário é que os profissionais estão aterrorizados em sair para trabalhar sem saber se voltarão para casa.

Em apenas quatro dias de agosto, dois motoristas foram mortos enquanto trabalhavam em Salvador e na Região Metropolitana. A última vítima foi Florisvaldo Rodrigues Filho, 46 anos, morto a tiros durante uma corrida na noite de domingo (14), em Pituaçu. Antes do desfecho trágico, o motorista, que trabalhava com aplicativos há quatro anos, já havia sido vítima de assalto pelo menos duas vezes, segundo contou uma sobrinha à reportagem do CORREIO.

Quatro dias antes de Florisvaldo ser assassinado, o também motorista Ednoel Santos Moura, 40, foi baleado e morto durante uma troca de tiros entre suspeitos de assalto e a Polícia Militar, na estrada CIA-Aeroporto.

“Infelizmente, os bandidos estão migrando dos assaltos a ônibus para o aplicativo porque eles acham que os motoristas andam com dinheiro, sendo que a maioria só roda com cartão de crédito”, diz Lucas Magno, diretor do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo da Bahia (Simactter).



É preciso um conjunto de ações comandadas pelo poder público junto com as empresas de mobilidade e os motoristas.

Campanhas políticas dão a largada em todo o país

Desde terça-feira (16), os candidatos e candidatas, partidos e federações que disputam cargos eletivos nas eleições deste ano estão autorizados a realizar atividades como comícios, panfletagens, sonorização fixa, entre outras. A permissão aconteceu em função do fim do prazo para registro de candidaturas, expirado na segunda-feira (15), e com o início do prazo oficial das propagandas eleitorais.



As datas são fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme calendário em vigor desde 1 de janeiro. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro. Os brasileiros votam para a escolha do/da presidente da República, senador ou senadora, deputados e deputadas estaduais e federais.



Na disputa para presidente, a semana foi de divulgação de pesquisa dos dois principais instituto de pesquisas do país. Segundo o Ipec (ex-Ibope), em pesquisa divulgada no dia 15, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui 44% das intenções de voto para presidente, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Já de acordo com o Datafolha, em levantamento apresentado no dia 18, a vantagem de Lula é maior (47% x 32%).

Gabriel Monteiro tem mandato cassado

O vereador Gabriel Monteiro (PL) teve o seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio. O youtuber e ex-PM foi julgado por quebra do decoro parlamentar, por três motivos, incluindo relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade.

Simone ‘sem maria’

A parceria musical entre as irmãs Simone e Simaria chegou ao fim. O comunicado oficial foi divulgado na noite de quinta-feira (18) no perfil das cantoras. Agora, as baianas seguirão em carreira solo. O anúncio da separação aconteceu após uma sequência de conflitos e polêmicas envolvendo as cantoras.

Isba vai virar condomínio

Com demolição iniciada no começo deste mês, o antigo Colégio Isba, em Ondina vai, aos poucos, dando lugar a um terreno onde será erguido um moderno e sofisticado empreendimento imobiliário pela House Inc.. O Isba funcionou durante 56 anos até ser fechado em 2020.

Salvador já está no 5G

O 5G, a nova banda de internet móvel, já funciona em quase 80 bairros de Salvador desde a última terça-feira (16). Para se conectar à rede que promete ser 100 vezes mais rápida que o 4G, basta um ter um celular compatível com a nova tecnologia, disponibilizada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo.

