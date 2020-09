O engenhoso e surreal roubo de fios de cobre no Santo Antônio

Moradores conseguiram registrar o roubo (Foto: Leitor Correio)

'Surreal'. Realmente, não existe termo melhor para descrever a cena vista no bairro do Santo Antônio na manhã do último domingo (27). Do nada, um grupo de homens vestidos como operários apareceu na Rua Direita, dizendo que iam terminar a obra de requalificação.

Corta para a cena final: os homens fogem com quilos e mais quilos de fios de cobre retirados do chão, deixando para trás a rua toda esburacada. Obra, que nada: foi roubo, mesmo. E os moradores não desconfiaram, tamanha foi a encenação dos ladrões.

Nesse podcast, o repórter Daniel Aloísio conta o que encontrou no Santo Antônio após o roubo e traz entrevistas de moradores. Muita gente está indignada com a obra, e acredita que se houvesse mais diálogo dos responsáveis com a comunidade, o roubo seria evitado.

Se for vendido diretamente à indústria de reciclagem, o cobre pode valer uma fortuna. Por isso, a audácia desses e de outros bandidos. A Conder, responsável pela obra no bairro, confirmou o roubo.

Os relatos são incríveis: moradores dizem que eles chegaram super organizados, sem levantar qualquer suspeita, e foram super cordiais com as pessoas. Só tiveram a noção de que era um roubo, de fato, quando o grupo fugiu.

>> Ladrões se disfarçam de operários, destroem rua e roubam fios de cobre subterrâneos

