O Esquadrão voltou! Bahia vence CRB por 2x1 e conquista o acesso à Série A

Pode comemorar, torcedor tricolor: o Bahia está de volta à elite do futebol brasileiro. O Esquadrão só precisava de um empate para confirmar a vaga, mas fez melhor: venceu o CRB por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e garantiu o retorno à primeira divisão. O jogo, disputado na noite deste domingo (6), foi válido pela 38ª e última rodada da Série B.

O Bahia fez um primeiro tempo superior e abriu o placar com Daniel, aos 25 minutos. Podia até ter ampliado, mas foi para o intervalo com o 1x0. Na volta para o segundo tempo, o CRB empatou, com Emerson Negueba. Só que o anfitrião teve Diego Ivo e Anselmo Ramon expulsos - o segundo, em lance que rendeu pênalti ao Esquadrão. Mugni cobrou, assinalou o 2x1 e confirmou o acesso.

O triunfo levou o Bahia aos 62 pontos, terminando a Série B na 3ª colocação. Quem também carimbou o passaporte para a Série A em 2023 foi o Vasco, que venceu o confronto direto com o Ituano, por 1x0. O cruz-maltino também chegou aos 62 pontos e ficou atrás do tricolor no saldo de gols (14 x 12).

Os dois times se juntaram ao campeão Cruzeiro e ao Grêmio, já classificados anteriormente. Aliás, o Esquadrão podia ter confirmado a vaga há duas rodadas, mas só empatou com Vila Nova e Guarani em casa, ambos por 1x1, e adiou o acesso para a última rodada. Agora, o retorno está garantido.

Bahia superior no primeiro tempo

O Bahia dominou os primeiros 45 minutos. Escalado com duas mudanças - André, na vaga do suspenso Marcinho, e o retorno de Daniel, substituindo o atacante Matheus Davó -, o Esquadrão produzia mais, tinha maior posse de bola e sufocava o CRB.

Em menos de 15 minutos, Caio Vidal já tinha tido duas chances. Em uma delas, Ricardo Goulart colocou o atacante na cara do gol, mas o zagueiro Matheus Mega tirou - no rebote, Daniel mandou para fora. Depois, Caio Vidal foi lançado por Patrick e ficou cara a cara com o goleiro Vitor Caetano, só que finalizou mal.

O CRB chegou a dar um susto aos 16, quando Fabinho tentou o chute de fora da área, mas mandou para fora.

O temor de que o pior poderia acontecer durou pouco. O Bahia manteve a intensidade e foi coroado aos 25 minutos, com gol de Daniel. O lance começou com cobrança de escanteio de Jacaré. Vitor Caetano afastou parcialmente, o camisa 10 tricolor pegou de primeira e fez o 1x0. Pouco antes, Jacaré já tinha balançado a rede, após receber passe de Caio Vidal, mas o lance havia sido anulado por impedimento.

Mesmo com a vantagem, o Esquadrão saiu em busca de mais gols. Podia ter ampliado em cobrança de falta rasteira de Mugni, mas a bola saiu ao lado direito da meta de Vitor Caetano. Na sequência, Daniel cobrou escanteio e Luiz Otávio cabeceou, obrigando o goleiro rival a fazer linda defesa.

No fim da etapa, a chuva que caia em Maceió apertou, e campo virou piscina. Os jogadores começaram a escorregar nas poças da água formadas no Rei Pelé, e o primeiro tempo ficou no 1x0.

Empate, expulsões e acesso assegurado

Depois de quase não produzir no primeiro tempo, o CRB mudou a situação logo na volta do intervalo. Em sua primeira finalização na segunda etapa, o anfitrião empatou - com ajuda de Mateus Claus. Anselmo Ramon recebeu e tocou para Emerson Negueba bater rasteiro, de fora da área. O goleiro tricolor falhou, aceitou o chute, e o placar ficou igualado no Rei Pelé aos 5 minutos.

Aos 17 minutos, porém, o time alagoano viu Diego Ivo fazer falta em Caio Vidal. Inicialmente, o árbitro Ramon Abatti Abel deu o cartão amarelo, mas, após revisão no VAR, aplicou o vermelho direto ao zagueiro, por impedir uma chance clara e manifesta de gol. Mugni cobrou a falta com efeito, mas Vitor Caetano fez uma ótima defesa.

Pouco depois, foi a vez de Claus impedir um gol. Emerson Negueba ganhou de André na corrida, invadiu a grande área e soltou uma bomba no rosto do goleiro. O arqueiro foi nocauteado e, ao mesmo tempo, salvou. A chuva, porém, seguia castigando o gramado do Rei Pelé. O campo ficou com muitas poças, e os jogadores tentavam trabalhar na base do chutão.

O cenário mudou de novo aos 31 minutos. Anselmo Ramon chegou forte, de carrinho, em cima de Vítor Jacaré. O árbitro aplicou o vermelho direto ao atacante do CRB, e assinalou o pênalti para o Bahia. Lucas Mugni cobrou e recolocou o Bahia à frente no placar: 2x1 e o acesso à Série A garantido.

FICHA TÉCNICA

CRB 1x2 Bahia - 38ª rodada da Série B do Brasileirão

CRB: Vitor Caetano, Reginaldo, Matheus Mega, Wellington Carvalho (Diego Ivo) e Guilherme Romão; Yago, Juninho e David Braw (Rafael Longuine); Fabinho (Uillian Correia), Emerson Negueba (Gabriel Conceição) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Barboza (interino).

Bahia: Mateus Claus, André (Gabriel Xavier), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel (Rezende); Jacaré (Copete), Caio Vidal (Rodallega) e Ricardo Goulart (Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió

Gols: Daniel, aos 25 minutos do primeiro tempo; Emerson Negueba, aos 5 minutos, e Lucas Mugni, aos 34 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Yago e Emerson Negueba, do CRB; Ignácio e Patrick, do Bahia;

Cartão vermelho: Diego Ivo e Anselmo Ramon, do CRB;

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano (trio de Santa Catarina);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)