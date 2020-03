O fechamento de shoppings e o impacto econômico

A partir do próximo sábado, dia 21, os shoppings e centros comerciais de Salvador deverão estar fechados por conta da pandemia de coronavírus. A medida é para diminuir a circulação de pessoas nas ruas da capital baiana. O editor de economia do Correio*, Flávio Oliveira, conta ao apresentador Ivan Dias Marques como será o impacto financeiro disso para os soteropolitanos. Confira:



