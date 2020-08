O feriadão de Sete de Setembro e a expectativa da volta do turismo

Você anda acompanhando o calendário? Se sim, já sabe que daqui a 15 dias é Sete de Setembro. E esse será o primeiro feriadão após a retomada de boa parte das atividades econômicas na Bahia.

Tem muita gente de olho nessa data para viajar depois de cinco meses de clausura. A classe turística sabe disso e está cheia de expectativas para o feriadão. Será a primeira chance de testar os protocolos do 'novo normal' e ganhar confiança do consumidor.

Se você é uma dessas pessoas e está ansioso para voltar a viajar, nesse podcast vamos contar o que o turista vai encontrar em alguns dos principais destinos próximos a Salvador. E como tem sido a procura pelo feriadão.

Conversamos com Flávio Monteiro, coordenador de Costa do Sauípe, além do prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira, e a secretária de turismo de Cairu, Diana Farias.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

