O Gigante e sua Turma

Intitulado Levada do Gigante, o novo DVD do cantor Léo Santana será gravado no dia 15 de agosto, no Credicard Hall, em São Paulo. Segundo a produção do artista, a produção terá muitas novidades, além de uma grande estrutura de som, luz, palco, cenografia e projeções de Led, além de participações de grandes nomes da música.

A cantora Anitta foi a primeira confirmada por Léo. Além dela, o pagode do grupo Atitude 67, a cantora mato-grossense Mariana Fagundes e o porto-riquenho Jhay Cortez, compositor de vários singles das paradas da Billboard. Com uma carreira cada vez mais consolidada e dono de um repertório recheado de sucessos, incluindo canções consagradas, videoclipes e discos que ultrapassam milhões de visualizações e downloads nas plataformas digitais, o Gigante manda avisar que vai chegar chegando. E não economizará em alegria e energia para levantar a plateia.

Terceira Praia

Os cantores Wesley Safadão, Saulo, Alexandre Schnitman, Dayane Félix, Saia Rodada e Rafa e Pipo são as atrações da festa Terceira Praia, que acontece dias 15 e 16 de novembro, na Fazenda Caeira, em Morro de São Paulo. Na sexta-feira, o evento começa 23h; no sábado, a farra inicia a partir

das 21h.

Baianos no Brazilian Day

A Bahia está de volta ao Brazilian Day de Nova York, com as cantoras Simone e Simaria. Elas participarão do evento ao lado da dupla Jorge e Matheus e do DJ Alok. Organizado por João de Mattos, com apoio da Rede Globo, o evento acontece no dia 1º de setembro e, como sempre, costuma atrair muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos.

TUM-TUM-TUM*

1 Ex-vocalista do Terra Samba, onde fez muito sucesso, o cantor Reinaldo vai comemorar 30 anos de carreira em grande estilo. Dia 3 de setembro ele grava o DVD Buteco Elétrico no Espaço Meet no Porcão, em Belo Horizonte. Os convidados confirmados são Márcio Victor, Xanddy de Pilares, Dodô do Pixote, Salgadinho, Márcia Drumond e Anderson, do grupo Molejo.

2 O cantor Raimundo Fagner comemora 70 anos e traz para o palco do Teatro Castro Alves sua nova turnê, em apresentação única, no dia 27 de setembro, às 21 horas. O músico, que tem sucessos como Espumas ao Vento, Borbulhas de Amor e Deslizes, também comemora 45 anos de carreira. Salvador tinha que estar presente no tour que roda o país, pois aqui ele tem muitos fãs.



3 Amanhã, a partir das 19h30, tem o Quintal do Lord com o cantor e compositor Magary Lord. Participação confirmada do grupo Batifun que faz um samba da melhor qualidade.O evento será

realizado no Quintal da Mangueira, localizado na Avenida Jorge Amado, 48,

no bairro do Imbuí. Magari promete cantar seus grandes sucessos e novas composições.