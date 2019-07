'O grupo está motivado a voltar aos triunfos', afirma Gilberto

O Bahia não vence há quase dois meses. O último triunfo foi comemorado antes da pausa para a Copa América, no dia 1º de junho, quando venceu o Grêmio por 1x0, em Pituaçu. De lá pra cá, empatou com Ceará e Cruzeiro e perdeu para Internacional e Santos pelo Brasileirão. Pela Copa do Brasil, um empate e uma derrota para o Grêmio.

A próxima oportunidade de reabilitação é no domingo (28), às 11h, quando o tricolor enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida vale pela 12ª rodada da Série A.

"O grupo está motivado, quer voltar aos triunfos", declarou o atacante Gilberto nesta sexta-feira (26), dia em que o time treinou no CT do Corinthians, em São Paulo. "A gente vai fazer de tudo para buscar. Respeitamos a equipe adversária, mas a gente tem que voltar ao nosso foco total para retomar as boas partidas", completou.

Para isso, há um tabu a ser quebrado: o Bahia nunca venceu a Chapecoense fora de casa. O histórico é de apenas três jogos, com uma derrota e dois empates. O último, por sinal, marcou a estreia de atacante no clube, no dia 19 de julho do ano passado, e ele fez o gol do Esquadrão no empate por 1x1.

Por outro lado, o tricolor venceu a Chape no último confronto. Deu 1x0 na Fonte Nova, gol de Élber, no dia 4 de novembro de 2018. Foi o único triunfo do Bahia no retrospecto geral de seis jogos entre ambos. Tem também dois empates e três derrotas.

"Nosso time se cobra bastante para que a gente consiga se manter em alto nível. É normal ter oscilação no Brasileiro, todos os times têm", comentou Gilberto. "É minimizar. Quando não dá para conseguir os três pontos, temos que levar um. Somar pontos é sempre bom", afirmou o centroavante.

O Bahia faz o último treinamento focado na Chapecoense no sábado (27), quando treinará no CT do adversário. Com 15 pontos, é 12º colocado do Brasileirão. A equipe catarinense ocupa o 18º lugar, na zona de rebaixamento, com oito pontos.