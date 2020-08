O guia completo sobre como será o retorno das aulas na Ufba: parte 1

Falta menos de um mês para o retorno das aulas na Ufba. O semestre 'suplementar', como foi batizado, começa no dia 8 de setembro, com matrícula a partir do dia 31 de agosto. As aulas, claro, serão 100% online.

Apesar do prazo tão próximo, ainda são inúmeras as dúvidas dos alunos da Ufba sobre como funcionará o semestre. Quais disciplinas estarão disponíveis e qual plataforma será usada, por exemplo.

Por isso, trazemos aqui o guia mais completo sobre a retomada das aulas na Ufba. Um programa de áudio em duas partes para você tirar todas as dúvidas sobre a primeira experiência totalmente online da universidade.

Nesse programa, entrevistamos o vice-reitor Paulo Miguez, que traz detalhes do que a Ufba tem feito nesses últimos cinco meses e o que levou a universidade a optar pelo semestre opcional para os alunos.

Para ouvir o podcast, use seu aplicativo preferido ou clique no player abaixo. Você também pode fazer o download:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.