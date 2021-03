O lindo reencontro de um elefante com o veterinário que salvou sua vida há 12 anos

Dizem que os elefantes são os animais com a melhor memória do mundo animal, que eles jamais esquecem algo. Não há comprovação científica sobre isso, mas o ditado "memória de elefante" ganhou mais peso após um dos gigantes reconhecer em meio à floresta o veterinário que salvou a vida dele há 12 anos na Tailância

O "narigudo" de 31 anos, chamado Plai Thang, estendeu a tromba até tocar na mão do veterinário Pattarapol Maneeon durante o encontro não programado, ocorrido no início deste mês.

A história dos dois começou em 2009, quando o elefante foi encontrado lutando pela vida na floresta em Rayong, no leste da Tailândia. Ele tinha um quadro de tripanossomíase, doença parasitária também conhecida como doença do sono, potencialmente fatal.

Animal foi encontrado em estado grave em 2009 (Foto: Reprodução)

Pattarapol foi quem tratou o gigante, que estava perto da morte e lutava contra febre, perda de apetite e inchaços no rosto, pescoço e estômago.

À época, o animal foi levado para um hospital veterinário onde foi tratado durante diversos meses até conseguir se recuperar.

Voltando para o março de 2021, o veterinário estava patrulhando a floresta quando reconheceu o som distinto do elefante que encontrou há 12 anos. Ele acenou para Plai Thang, que se aproximou do velho amigo, fazendo um "aperto de tromba".

Foto: Reprodução

"Plai Thang era muito agressivo quando nos conhecemos. Seu corpo estava fraco e ele não podia lutar contra outros elefantes. Demorou muito para ele se curar, mas aprendemos que ele era muito inteligente e se cuidava. Recentemente, nos encontramos novamente. Podíamos nos lembrar um do outro e nos cumprimentamos. Foi um momento muito especial. Espero que incentive todos a apreciar o trabalho que as pessoas fazem com os elefantes", disse o veterinário Pattarapol em entrevista republicada pelo Daily Mail.