O Mais Belo dos Belos está de volta à Senzala do Barro Preto

Vai ter festa domingo com o Ilê Aiyê (Foto: Divulgação)

Sem fazer ensaios abertos ao público desde 2020, quando começou a pandemia, o Ilê Aiyê vai reencontrar seu público. O Mais Belo dos Belos fez lives durante o tempo sem ensaios para se manter ligado à comunidade. No domingo, na Senzala do Barro Preto no Curuzu, os portões serão abertos às 15h quando a Band’Aiyê recebe os convidados Márcio Victor (Psirico) e Graça Onasilê. “Vai ser muito importante para o Ilê Aiyê reencontrar seu público, sentir a vibração das pessoas. O público será limitado seguindo as orientações dos órgãos de saúde”, informa Mário Pam, regente da Band’Aiyê. Esse primeiro ensaio será comemorativo ao aniversário do Ilê, que completou 47 anos no dia 1º de novembro e também ao aniversário de fundação da Senzala Do Barro Preto. Depois, a diretoria do afro do Curuzu vai avaliar o resultado para marcar um novo ensaio. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma online Sympla, na sede do Ilê, no Bar do Albino e na Cores da Bahia.

Timbalada celebra três décadas no Carnavalito

Timbalada vai desfilar num trio elétrico Pranchão (Foto: Divulgação)

Com a Timbalada dando a volta no trio elétrico pranchão no dia 28 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, o Carnavalito completa sua grade de atrações para a folia. Essa é a primeira vez que a banda se apresenta na festa. Denny Dennan, que já tocou nas duas primeiras edições em carreira solo, e Buja Ferreira vão comemorar os 30 anos da banda. Nos três dias de festa, o Carnavalito terá um mix de ritmos. No dia 25 de fevereiro, se apresentam Harmonia do Samba, Os Barões da Pisadinha e Nattanzinho. No dia 26, sábado, será a vez de Raí Saia Rodada e Lincoln Senna e Duas Medidas, Sorriso Maroto e Mudei de Nome, e no dia 28, tem É O Tchan, Saulo, Zé Vaqueiro e Timbalada. Os ingressos em www.carnavalito.com.br e sites das principais ticketeiras.

Carnatal dos 30 anos só aceitará foliões vacinados

Artistas prometem fazer um Carnatal animado (Foto: Divulgação)

Primeiro grande evento carnavalesco a voltar depois da pandemia, o Carnatal, que comemora 30 anos, organizado pela Destaque Promoções, está com sua programação fechada para os quatro dias de folia: 9 a 12 de dezembro no largo da Arena das Dunas, em Natal. Os participantes somente poderão integrar o evento com a imunização completa contra a covid - com comprovação física ou digital - e atendendo aos protocolos sanitários implementados. Bell Marques, Barões da Pisadinha, Léo Santana, Banda Eva, Claudia Leitte, Henrique e Juliano, Rafa e Pipo Marques, Ricardo Chaves, Parangolé, Anitta, Pedro Sampaio, Raí Saia Rodada e Daniela Mercury, entre outros, estão confirmadas (veja programação completa no Blog do Marrom).

Márcia Short no Casarão

A cantora Márcia Short é a convidada da edição do Feijão do Casarão Dezessete (Pelourinho) comandada pelo grupo Batifun, no sábado. O evento contará ainda com a participação do casal de DJs Paulinha Chernobyl & Rafaé, de Vitória da Conquista. Além do samba do Batifun e da feijoada, sucessos cantados por Márcia e sets voltados para a MPB dançante. Às 12h30 (início do buffet) | 14h (Batifun).

TUM-TUM-TUM*

1 O percussionista e ritmista carioca Marcos Esguleba, um dos músicos mais requisitados no Brasil, ministra o Workshop Elementos do Samba de Mesa, que tem como temas principais tantam, tamborim, repique de mão e pandeiro. O evento acontece hoje, às 15h, no Teatro Gregório de Mattos. Realização da Contemporânea, tradicional fabricante de instrumentos de percussão.

2 Neste sábado, acontece a 3ª edição do projeto MaMu comandado pelas bandas - Mambolada e Mudernin, a partir das 12h na Beach Office Bar (Rua Renato Berbert de Castro, Praia de Ipitanga, na orla de Lauro de Freitas). As bandas vão receber Simone Caffé e um convidado surpresa. Os ingressos já estão à venda no Sympla.

3 Sambahia é um projeto que reúne o cantor e compositor baiano Edu Casanova, a sambista paulista Tatiana Bueno e o percursionista e cantor Pimpolho, do famoso grupo Art Popular. Os três começaram o projeto antes da pandemia e tiveram que suspender a agenda de apresentações em Sampa, que retomam agora. Sambahia é a mistura do axé da Bahia com o samba paulista, segundo Edu.