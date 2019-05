O mini-curso harmonizado essencial para quem vai fazer enoturismo em Santiago

O Chile é um verdadeiro parque enoturístico de diversões: são mais de 400 vinícolas, diversas regiões produtoras com sub-regiões e valles espalhados de Norte ao Sul do país, fazendo vinhos distintos, saborosos e inovadores.

E foi ao final de um mês perambulando por bares, vinícolas e mercados do país que conheci o projeto WineTaste360: um mini-curso com jantar harmonizado em português, promovido pelo sommelier e empreendedor brasileiro Artur Tremper Farias. No encerrar da noite, desejei ter começado minha aventura enogastronômica pelo país com esta experiência – que me abriria os olhos para as verdadeiras joias chilenas.

Gaúcho, Artur Farias tem uma didática acessível para iniciantes e rica para bebedores mais exigentes (foto/divulgação)

A EXPERIÊNCIA DIFERENCIADA NO WINETASTE360

Tudo acontece no belíssimo Barrica 94, bar de vinhos localizado no Patio Bella Vista, hot spot dos restaurantes moderninhos e amigáveis a brasileiros em Santiago. Antes de mais nada, preciso ser sincera: a essa altura da minha vida, já não espero muito de jantares guiados. Principalmente porque os responsáveis por estas experiências, muitas vezes, acabam nivelando os participantes por baixo, trazendo informações facilmente encontradas em uma pesquisa no Google.

Mas não o Artur!

O WineTaste360 apresenta diferentes terroirs chilenos em mini-curso de 3h (divulgação)

Com uma didática clara e uma dose certeira de humor, o especialista nos conduz por uma experiência sensorial e descontraída, ao mesmo tempo que nos apresenta aos vinhos chilenos que não entrariam em nosso radar. A linguagem é acessível o suficiente para iniciantes e rica o bastante para bebedores mais exigentes. São cerca de 3h de conhecimento que ficarão com você a cada nova degustação.

OS VINHOS DO WINETASTE360

Espumante Emiliana Brut foi o primeiro borbulhante a receber certificação orgânica no Chile (divulgação)

A noite é iniciada com o Espumante Emiliana Brut Orgânico, elaborado com as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Trata-se do primeiro borbulhante chileno a ganhar certificação orgânica! Nesta etapa, o sommelier conduz o público pelos aromas na taça e explica como identificar uma bebida elaborada pelo método champenoise, ou tradicional. Para harmonização, foi servido um excelente ceviche vegetariano, que cresceu junto à bebida através da acidez.

O Polkura Ailyn Sauvignon Blanc 2017 é diferente - com 14,1% de álcool e corpo médio (divulgação)

Em seguida, fomos de Sauvignon Blanc – uva que se deu maravilhosamente bem no Chile, gerando vinhos leves, de acidez saborosa e mineralidade especial. Mas o Polkura Ailyn Sauvignon Blanc 2017 é diferenciado: com 14,1% de álcool, desenvolveu um corpo de leve a médio graças à sua vinificação; em que 10% do seu total fermentou em carvalho francês e o restante, em inox junto às leveduras. Fiquei intrigada!

São produzidas, ao ano, apenas 900 garrafas desta beleza lá no Valle de Leyda/San Antonio, uma sub-região do Vale do Aconcágua que fica a 14 km do mar e, também, faz excelentes vinhos de Pinot Noir e Syrah. Aqui, a harmonização ficou perfeita com um atum fresco!

O Perez Cruz ganha distintas dimensões de sabor ao ser harmonizado com comidas diferentes (divulgação)

Seguimos a noite com tintos. Foi aberto um Perez Cruz Cabernet Sauvignon Reserva 2016 do Alto Maipo, sub-região produtora do Valle del Maipo, excelente para esta uva. Amadeirado devido ao envelhecimento em carvalho francês e americano por 12 meses; e dotado de aromas de frutas maduras, a bebida ganhou duas dimensões completamente distintas nas harmonizações propostas. Com a empanada frita, o tinto “empatou”. Com uma linguiça defumada, teve sua madeira e acidez pronunciadas. Quase dois vinhos diferentes!

O Tabali Pedregoso Carmenère Gran Reserva é elaborado com uvas de vinhas velhas, o que confere ao vinho mais estrutura (divulgação)

Então veio o incrível Tabali Pedregoso Carmenère Gran Reserva 2017 – e único vinho elaborado exclusivamente com esta casta durante a noite. À primeira vista, nem parecia ser desta uva, chegando à taça com cor intensa e mais estrutura. Então o Artur explicou como construção dele é toda diferenciada: vem de vinhas com mais de 60 anos, o que garante à bebida mais concentração de sabor por uva.

Além disso, a região produtora – o Valle de Cachapoal, é mais quente que a média – então as frutas ganham cascas mais grossas. Na bodega, a bebida passou mais 10 meses envelhecendo em carvalho francês, apresentando uma madeira adequada, acidez pronunciada e corpo médio alto, que ornou perfeitamente com um delicioso preparo de queijo e camarão do Barrica 94.

O Milla Calla, da Vik, é potente, aromático, sedoso e elegante (divulgação)

Finalizando as harmonizações da noite, recebemos um aromático Ravioli de Carne & Funghi e o grande vinho da noite: o Vik Milla Cala 2015. O assemblage de Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Syrah e Cabernet Franc é potente, aromático, sedoso e elegante. Não é à toa que possui ares de realeza, pois nasceu em “berço de ouro”: a sub-região de Millahue – ou “sítio de ouro”, no idioma nativo Mapuche, integrante do Valle do Colchagua.

Após a experiência desta noite, ficaram vários convites subliminares: ir além da carmenére ao escolher um bom vinho chileno; buscar marcas menores e de distintos terroirs, e demorar um pouco mais em cada taça, buscando ouvir, saborear, ver, aspirar e sentir sua história.

RESERVAS PARA O WINETASTE360

Custo: 39.000 pesos chilenos (cerca de R$ 230)

WhatsApp: + 56 9 88180766 E-mail: reservas@winetaste360.com Facebook: Wine Taste 360 Instagram: @WineTaste360

*O cardápio varia por temporada e pode ser adaptado às restrições alimentares dos participantes.

Esta colunista participou do WineTaste360 em Santiago a convite da empresa.