O momento é bom para investir em ações? Como começar?

Tenho interesse em investir em ações. O momento é bom? Como começar? Renato Souza

Olá Renato. Com a redução da taxa básica de juros da economia, o CDI, principal referência da renda fixa, reduziu na mesma proporção, tornado a remuneração desse tipo de ativo, cada vez menor. Por essa razão, tem ocorrido um aumento no número de CPFs na Bolsa de Valores que são exatamente os investidores da renda fixa que estão em busca de melhor rentabilidade, já que muitos produtos conservadores não estão conseguindo nem apresentar ganho real. Aliado a isso, tivemos uma forte crise mundial que jogou todas as bolsas para baixo, e não foi diferente no Brasil, isso é de fato muito ruim, mas, por outro lado, gera boas oportunidades. Quem soube aproveitar os momentos de baixa, conseguiu ter uma boa valorização dos papeis, é uma questão de oportunidade com conhecimento, para tomar as melhores decisões. Se tem interesse em investir na Bolsa, o momento é bom, mas tenha cautela e opte por papeis de empresas sólidas, que tenham apresentado na sua série histórica, um bom desempenho nos índices, isso vai melhorar o seu risco.





Vale a pena antecipar a restituição do imposto de renda? Adriano Santos

Olá Adriano. A restituição do imposto de renda começa a ser liberada logo após o final do prazo para envio da declaração, esse ano tivemos um cenário diferente por causa da pandemia, mas o primeiro lote da restituição começou a ser pago ainda em maio, com o quinto lote previsto para setembro. Usar as linhas de crédito disponíveis para antecipar a restituição do imposto de renda, é uma boa alternativa se houver algum fato em sua conjuntura atual, que seja determinante o recebimento desse recurso de forma antecipada. Pode ser uma emergência médica, custeio de despesas domésticas, pagamento de dívidas, enfim, algo que não possa ser adiado de forma alguma. Não tendo essas demandas, o ideal é esperar para receber na data, além de ganhar com os juros que remuneram o valor da sua restituição, evita pagar juros e receber menos do que deveria, lembrando que esses juros são altos e diminui muito o valor a receber.



