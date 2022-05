“O momento é de consolidação”, avalia João Gil antes de primeiro show dos Gilsons na Concha

José, João e Francisco. Unidos pela música e pelo sobrenome Gil. Agora, com o objetivo de circular bastante e fazer muita gente acordar. É assim que o trio Gilsons volta a Salvador após quase três anos para tocar num espaço que o papai e vovô Gilberto Gil conhece bem: a Concha Acústica. O show do disco Pra Gente Acorda" acontece nesta sexta (13).

O trio Gilsons é formado pelos músicos José Gil, João Gil e Francisco Gil, respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil. Na estrada desde 2018, o grupo ganhou evidência com a versão de Várias Queixas, música do Olodum, cantada num tom mais lentinho, bem diferente do que a banda do Pelô faz.

Nesse meio tempo, também emplacaram Devagarinho e Love, Love, que virou trilha sonora da novela Um Lugar Ao Sol, da TV Globo. Segundo João Gil, a ideia agora é aproveitar que os shows estão liberados para tocar e experimentar as músicas do novo álbum, todas autorais.

"O momento é muito de consolidação. A gente começou esse projeto de uma forma bem despretensiosa, era um lugar onde a gente estava tocando nossas músicas, vínhamos de projetos em que a gente não tinha essa liberdade ou lugar de estar tocando nossas músicas, tendo experimentações musicais. Desde sua gênese, a gente vem com muita alegria e acabou com esse crescimento e acolhimento de público e de turma com o som. Estamos aproveitando bastante", disse João.

João também afirmou que tocar em Salvador é motivo de felicidade para o trio. Sendo na Concha Acústica, mais ainda. Será a primeira vez do grupo no santuário da música baiana.

"Salvador nos traz muita animação. Tocar na Concha, uma das casas de show mais icônicas que temos aqui no Brasil... Tocamos algumas vezes em Salvador e foram sempre shows muito quentes, experiências muito incríveis", afirmou antes de anunciar que tem ligação muito forte com a cidade por conta das férias e carnavais que passou na cidade. Sua mãe, Nara Gil, primogênita de Gilberto Gil, mora na cidade.

O nome do álbum, segundo João, expressa aquilo que o trabalho atesta ser a vocação do trio neste momento: espalhar uma mensagem auspiciosa de confiança numa nova manhã e celebrar as coisas principais que suas canções tentam transmitir e que são recorrentes nos versos: o amor e a luz; as viagens e os encontros.





SERVIÇO

Show: Os Gilsons

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: sexta (13), às 19h

Ingressos: R$ 140 |R$ 70 (arquibancada); Ingresso solidário: R$ 80 + 1kg de alimento | R$ 280 | R$ 140 (camarote).

Desconto de 40% no valor da inteira para assinantes Clube CORREIO