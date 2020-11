O novo normal do Papai Noel

Os papais noéis dos shoppings da capital e Região Metropolitana de Salvador vão receber cuidados redobrados este ano. Com a pandemia do novo coronavírus, o Natal precisará se reinventar para garantir a alegria e segurança de todos - da criançada e também da figura típica da festa.

Depois do Shopping Bela Vista, ontem foi a vez do Shopping da Bahia inaugurar sua decoração de Natal e, quem passar por lá, vai encontrar um Noel mais jovem, porém mantendo a barba branca, a barriga fofinha, e o sorriso cativante. Mas, o Bom Velhinho estará dentro de um cenário, ainda lúdico, mas separado do contato físico por cercas de vidro que garantem a distância mínima de 2 metros entre ele o público em geral. Por isso, a criançada poderá apenas dar tchau para o Noel, sem chegar perto para pedir seus presentes.

Mesmo com esses protocolos de segurança, para os pequenos Pablo Ribeiro, (8, e Vitória Regina, 5, este Natal não será tão diferente assim. Ainda que não possam estar perto de Papai Noel e fazer seus pedidos, acreditam que o Bom Velhinho não se esquecerá deles. “Eu gosto do Papai Noel, mas eu não visitava ele todo ano. Não achei ele estranho, tá normal pra mim”, disse a bem humorada Vitória. Acompanhados dos papais Rosane Ribeiro e Paulo Henrique, a família ainda aproveitou para apresentar o Papai Noel ao bebê Henry, de 1 mês.

A gerente de marketing do Shopping da Bahia, Mayara Diniz, explica como funcionará o natal deste ano: “O tema será Natal Rubi, numa alusão às Bodas de Rubi, quando casais comemoram 45 anos de união. Em 2020, o Shopping da Bahia completa 45 anos de existência e relacionamento com os baianos”. A atração aposta em diversos espaços ‘instagramáveis’ para convidar o cliente a registrar fotos com a família e compartilhar.

Como os pedidos de presente deste ano não poderão ser feitos pessoalmente, a partir do dia 17 de novembro, entra em ação o Whatsapp do Noel. Através de mensagens, os papais poderão receber áudios personalizados dele, com o nome da criança e mensagens positivas para alegrar ainda mais as festas de fim de ano. Será possível mandar uma mensagem para o Papai Noel, através do número (11) 96362-7784, e receber um áudio com uma mensagem personalizada.

