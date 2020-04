O pedido de Moro e as chuvas em Salvador

No dia em que o Brasil teve recorde de mortes por conta do coronavírus, outros dois assuntos também dominaram o noticiário. O suposto pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a nível nacional, e as chuvas fortes que caíram em Salvador e causaram duas mortes, a nível local. Ouça:

SALVADOR UNIDA

