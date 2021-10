O Poder da Diversidade

O Selo da diversidade étnico-racial não é apenas uma condecoração ou um prêmio de excelência. Urge da necessidade de se fazer o diferencial, conectar experiências e práticas no combate à discriminação racial e ao preconceito dentro das organizações, visando eliminar práticas racistas, homofóbicas e qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito no ambiente laborativo.



Nas organizações, estimulamos a reflexão da importância da diversidade étnico-racial, seja pela ótica da ética, quanto da reparação, da justiça, seja pela competitividade no mercado, ao impulsionar a criatividade, a inovação e o lucro. A partir daí, a empresa começa a pensar, planejar e efetivar projetos e implementar políticas internas que visem o combate ao racismo, para promover a equidade e valorizar a diversidade.

Com o mundo cada vez mais conectado a pessoas e empresas que apresentam a inclusão étnico-racial ao seu modelo de negócio, é passada a hora de refletirmos sobre os impactos de uma relação que não atende ao avanço global no combate à discriminação. É importante lembrar que a representatividade leva à identificação deste público com a marca e, pelo seu poder de compra, é um nicho de mercado que não deve ser menosprezado.

Ao tirarmos a venda que nos impede de enxergar um futuro plural, tornarmos gestores e organizações conscientes da importância da diversidade, principalmente neste país que tem maioria da população negra, que nasceu e cresceu com base em uma cultura escravocrata, e não mudará de uma hora para outra. Os vieses inconscientes estão enraizados na nossa estrutura. O mais importante é que há a possibilidade de ressignificar os estereótipos e enxergar sob nova ótica, visando a inovação e a criatividade.

Apesar da publicidade ser considerada e compreendida com um campo de profissionais predominantemente não negros, ao entender e absorver a nova perspectiva da relação com a diversidade, este setor pode e deve se tornar um forte aliado na luta contra o racismo e o preconceito. Seus produtos podem gerar questionamentos e impulsionar mudanças de pensamentos, ideologias e hábitos, impactando em todos nós.

Uma equipe plural ajuda a construir mensagens com amplo alcance, o que aumenta a abrangência de público. Cabe à sociedade entender a vantagem por trás da certificação pelo Selo da Diversidade. Acolhê-la fará gerar lucros e refletirá em diminuição de desemprego, aumento de renda e impacto entre tantos outros índices. O Selo traz não só visibilidade, mas também renda e qualidade de vida no geral. Ganha quem se permite ver a diversidade e quem é visto.

Alison Sodré é coordenador de Projetos e Políticas da Reparação, com colaboração de Jaqueline Sobral Supervisora do Selo da Diversidade Étnico-Racial da Secretaria Municipal da Reparação Prefeitura de Salvador